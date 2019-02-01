Стал известен лучший футболист сборной Бельгии, завоевавшей "бронзу" ЧМ-2018
Лидер "Челси" опередил в голосовании Витцеля и Де Брюйне
Нападающий лондонского "Челси" Эден Азар по итогам опроса, в котором принимали участие болельщики, признан лучшим игроком сборной Бельгии в 2018 году. За Азара проголосовали почти 15 тысяч болельщиков. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.
Второе место в голосовании занял полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель (3,8 тысяч голосов). Тройку лучших замкнул хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне (2 тысяч голосов).
Напомним, сборная Бельгии на чемпионате мира 2018 года заняла третье место, обыграв в матче за бронзу команду Англии (2:0). В Лиге наций команда не сумела пробиться в плей-офф, заняв второе место в группе с Швейцарией и Исландией.
Напомним, что Азар вошел в символическую сборную года по версии УЕФА. Кстати, Европейский Союз удивил своей сборной года, не включив в нее Салаха и Неймара.
Напомним, что сегодня велосипедистка Старикова признана лучшей спортсменкой Украины в январе. Спортсменка завоевала Кубок мира и заняла второе место в общем зачете командного спринта.
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