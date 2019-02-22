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Стал известен соперник "Динамо" в Юношеской Лиге УЕФА

Сегодня, 15:55

Юношеский состав киевского клуба сыграет со сверстниками из немецкого "Хоффенхайма"

В Юношеской Лиге УЕФА "Динамо" сыграет с немецким "Хоффенхаймом"
В Юношеской Лиге УЕФА "Динамо" сыграет с немецким "Хоффенхаймом".
Стал известен соперник "Динамо" в Юношеской Лиге УЕФА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ffd/753/5c6ffd753496a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ffd/753/5c6ffd753496a.jpg Футбол Юношеский состав киевского клуба сыграет со сверстниками из немецкого "Хоффенхайма"

Киевское "Динамо" поборется за место в четвертьфинале Юношеской Лиги УЕФА против немецкого "Хоффенхайм" из города Зинсгайм: это стало известно по результатам жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне в пятницу. В 1/4 финала, в случае победы, "Динамо" выйдет на победителя мадридского дерби "Атлетико" – "Реал".

В 1/8 финала (12 или 13 марта, точная дата станет известна позже) киевляне поедут в Германию, а потенциальную встречу против одного из мадридских грандов проведут дома (2 или 3 апреля). Полуфиналы и финал состоятся соответственно 26 и 29 апреля в Ньоне.

Напомним, что в предыдущем раунде плей-офф команда Игоря Костюка дома разгромила "Ювентус" со счетом 3:0.

Отметим, что в пятницу в Швейцарии также прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в результате которой стало известно, что на этой стадии основной состав киевского "Динамо" сыграет с английским "Челси". Украинский клуб – аутсайдер противостояния, коэффициент на выход "Челси" в 1/4 финала Лиги Европы составляет 1.20, тогда как на успех "Динамо" можно сделать ставку с коэффициентом 4.00.

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Тег Динамо Киев, Юношеская лига УЕФА, Хоффенхайм

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Сегодня|Спорт

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