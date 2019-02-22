Стал известен соперник "Динамо" в Юношеской Лиге УЕФА
Юношеский состав киевского клуба сыграет со сверстниками из немецкого "Хоффенхайма"
Киевское "Динамо" поборется за место в четвертьфинале Юношеской Лиги УЕФА против немецкого "Хоффенхайм" из города Зинсгайм: это стало известно по результатам жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне в пятницу. В 1/4 финала, в случае победы, "Динамо" выйдет на победителя мадридского дерби "Атлетико" – "Реал".
В 1/8 финала (12 или 13 марта, точная дата станет известна позже) киевляне поедут в Германию, а потенциальную встречу против одного из мадридских грандов проведут дома (2 или 3 апреля). Полуфиналы и финал состоятся соответственно 26 и 29 апреля в Ньоне.
Напомним, что в предыдущем раунде плей-офф команда Игоря Костюка дома разгромила "Ювентус" со счетом 3:0.
Отметим, что в пятницу в Швейцарии также прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в результате которой стало известно, что на этой стадии основной состав киевского "Динамо" сыграет с английским "Челси". Украинский клуб – аутсайдер противостояния, коэффициент на выход "Челси" в 1/4 финала Лиги Европы составляет 1.20, тогда как на успех "Динамо" можно сделать ставку с коэффициентом 4.00.
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