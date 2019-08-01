Мариуполь / Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

Стал известен соперник "Мариуполя" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A4%D0%9A%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A4%D0%9A%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C 2019-08-01T21:53:00+03:00 Футбол Команда Александра Бабича отправится в Голландию

"Мариуполь" сыграет против "АЗ Алкмаар" в третьем раунде Лиги Европы. "АЗ Алкмар" в выездном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы на выезде победил шведский Хеккен со счетом 3:0 и по сумме двух матчей вышел в следующий этап турнира.

Перекладина, два удаления и гол Громова: обзор матча "Заря" – "Будучность"

Победу голландской команде принесли точные удары Мирона Боаду, Кэлвина Стенгса и Гууса Тила.

Реклама

Таким образом, в третьем раунде квалификации Лиги Европы "АЗ Алкмар" сыграет против "Мариуполя". Первая игра состоится в Украине 8 августа. Ответная встреча пройдет в Голландии 15 августа.

Напомним, что "Заря" пробилась в следующий раунд Лиги Европы: украинцы дважды обыграли вице-чемпиона Черногории. Первая украинская команда, стартовавшая в новом сезоне в еврокубках, успешно преодолела второй раунд квалификации Лиги Европы.

Также добавим, что игрок "Гента" Роман Яремчук забил третий гол в квалификации Лиги Европы. Украинский форвард помог своей команде пройти в следующий раунд Лиги Европы.

Смотрите поединок чемпионата Украины "Колос" – "Мариуполь":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама