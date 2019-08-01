Стал известен соперник "Мариуполя" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы

"Мариуполь" сыграет против "АЗ Алкмаар" в третьем раунде Лиги Европы. "АЗ Алкмар" в выездном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы на выезде победил шведский Хеккен со счетом 3:0 и по сумме двух матчей вышел в следующий этап турнира.
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Победу голландской команде принесли точные удары Мирона Боаду, Кэлвина Стенгса и Гууса Тила.
Таким образом, в третьем раунде квалификации Лиги Европы "АЗ Алкмар" сыграет против "Мариуполя". Первая игра состоится в Украине 8 августа. Ответная встреча пройдет в Голландии 15 августа.
Напомним, что "Заря" пробилась в следующий раунд Лиги Европы: украинцы дважды обыграли вице-чемпиона Черногории. Первая украинская команда, стартовавшая в новом сезоне в еврокубках, успешно преодолела второй раунд квалификации Лиги Европы.
Также добавим, что игрок "Гента" Роман Яремчук забил третий гол в квалификации Лиги Европы. Украинский форвард помог своей команде пройти в следующий раунд Лиги Европы.
Смотрите поединок чемпионата Украины "Колос" – "Мариуполь":
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