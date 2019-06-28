Стал известен состав групп Второй лиги чемпионата Украины по футболу
В первенстве страны примут участие 23 команды, разбитых на две группы
Профессиональная футбольная лига Украины определила состав групп Второй лиги чемпионата Украины по футболу в сезоне 2019/20. В турнире примут участие 23 команды, которые разбиты на две группы по территориальному принципу. В группу А попало 11 клубов, в группу Б – 12.
Группа А
- "Буковина" (Черновцы)
- "Верес" (Ровно)
- "Калуш"
- "Нива" (Тернополь)
- "Нива" (Винница)
- "Оболонь-Бровар-2" (Буча)
- "Полесье" (Житомир)
- "Подолье" (Хмельницкий)
- "Ужгород"
- "Чайка" (Петропавловская Борщаговка)
- "Диназ" (Вышгород)
Группа Б
- "Авангард-2" (Краматорск)
- "Альянс" (Липовая Долина)
- "ВПК-Агро" (Магдалиновский район)
- "Горняк" (Кривой Рог)
- "Черноморец-2" (Одесса)
- "Энергия" (Новая Каховка)
- "Кристалл" (Херсон)
- "Металлург" (Запорожье)
- "Николаев-2"
- "Никополь"
- "Таврия" (Симферополь)
- "Реал Фарма" (Одесса)
Напомним, что винницкая "Нива" наказана пятью домашними матчами без зрителей, а также денежным штрафом в размере 50 тысяч гривен. Кроме того, директору клуба Дмитрию Рогозюку запретили посещать матчи "Нивы" на протяжении года. Такие санкции по отношению к команде вынес контрольно-дисциплинарный комитет УАФ (бывшая ФФУ), рассмотрев неподобающее поведение болельщиков "Нивы" и Рогозюка после домашнего матча винничан с "Полесьем".
Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом Украины в 12-й раз стал "Шахтер". Команда гарантировала себе титул за несколько туров до завершения Премьер-лиги.
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