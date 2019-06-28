Стал известен состав групп Второй лиги чемпионата Украины по футболу

В первенстве страны примут участие 23 команды, разбитых на две группы

Профессиональная футбольная лига Украины определила состав групп Второй лиги чемпионата Украины по футболу в сезоне 2019/20. В турнире примут участие 23 команды, которые разбиты на две группы по территориальному принципу. В группу А попало 11 клубов, в группу Б – 12.

Группа А

"Буковина" (Черновцы) "Верес" (Ровно) "Калуш" "Нива" (Тернополь) "Нива" (Винница) "Оболонь-Бровар-2" (Буча) "Полесье" (Житомир) "Подолье" (Хмельницкий) "Ужгород" "Чайка" (Петропавловская Борщаговка) "Диназ" (Вышгород)

Группа Б

"Авангард-2" (Краматорск) "Альянс" (Липовая Долина) "ВПК-Агро" (Магдалиновский район) "Горняк" (Кривой Рог) "Черноморец-2" (Одесса) "Энергия" (Новая Каховка) "Кристалл" (Херсон) "Металлург" (Запорожье) "Николаев-2" "Никополь" "Таврия" (Симферополь) "Реал Фарма" (Одесса)

Напомним, что винницкая "Нива" наказана пятью домашними матчами без зрителей, а также денежным штрафом в размере 50 тысяч гривен. Кроме того, директору клуба Дмитрию Рогозюку запретили посещать матчи "Нивы" на протяжении года. Такие санкции по отношению к команде вынес контрольно-дисциплинарный комитет УАФ (бывшая ФФУ), рассмотрев неподобающее поведение болельщиков "Нивы" и Рогозюка после домашнего матча винничан с "Полесьем".

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом Украины в 12-й раз стал "Шахтер". Команда гарантировала себе титул за несколько туров до завершения Премьер-лиги.

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