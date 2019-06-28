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Стал известен состав групп Второй лиги чемпионата Украины по футболу

28 июня, 12:58

В первенстве страны примут участие 23 команды, разбитых на две группы

Профессиональная футбольная лига Украины определила состав групп Второй лиги чемпионата Украины по футболу в сезоне 2019/20. В турнире примут участие 23 команды, которые разбиты на две группы по территориальному принципу. В группу А попало 11 клубов, в группу Б – 12.

Группа А

  1. "Буковина" (Черновцы)
  2. "Верес" (Ровно)
  3. "Калуш"
  4. "Нива" (Тернополь)
  5. "Нива" (Винница)
  6. "Оболонь-Бровар-2" (Буча)
  7. "Полесье" (Житомир)
  8. "Подолье" (Хмельницкий)
  9. "Ужгород"
  10. "Чайка" (Петропавловская Борщаговка)
  11. "Диназ" (Вышгород)

Группа Б

  1. "Авангард-2" (Краматорск)
  2. "Альянс" (Липовая Долина)
  3. "ВПК-Агро" (Магдалиновский район)
  4. "Горняк" (Кривой Рог)
  5. "Черноморец-2" (Одесса)
  6. "Энергия" (Новая Каховка)
  7. "Кристалл" (Херсон)
  8. "Металлург" (Запорожье)
  9. "Николаев-2"
  10. "Никополь"
  11. "Таврия" (Симферополь)
  12. "Реал Фарма" (Одесса)

Напомним, что винницкая "Нива" наказана пятью домашними матчами без зрителей, а также денежным штрафом в размере 50 тысяч гривен. Кроме того, директору клуба Дмитрию Рогозюку запретили посещать матчи "Нивы" на протяжении года. Такие санкции по отношению к команде вынес контрольно-дисциплинарный комитет УАФ (бывшая ФФУ), рассмотрев неподобающее поведение болельщиков "Нивы" и Рогозюка после домашнего матча винничан с "Полесьем".

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом Украины в 12-й раз стал "Шахтер". Команда гарантировала себе титул за несколько туров до завершения Премьер-лиги.


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Сегодня|Спорт

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