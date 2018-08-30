Стал известен состав корзин перед жеребьевкой Лиги чемпионов

По итогам матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов определились все участники группового этапа турнира. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет в Монако 30 августа.

Перед жеребьевкой 32 команды будут разделены на четыре корзины.

Состав корзин:

первая корзина: "Реал" (Испания), "Барселона" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "ПСЖ" (Франция), "Атлетико" (Испания), "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия), "Локомотив" (Россия);

вторая корзина: "Боруссия" Д (Германия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Бенфика" (Португалия), "Тоттенхэм" (Англия), "Порту" (Португалия), "Шахтер" (Украина), "Наполи" (Италия), "Рома" (Италия);

третья корзина: "Ливерпуль" (Англия), "Лион" (Франция), "Валенсия" (Испания), ЦСКА (Россия), "Шальке" (Германия), "Монако" (Франция), "Аякс" (Голландия), ПСВ (Голландия);

четвертая корзина: "Црвена Звезда" (Сербия), "Брюгге" (Бельгия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Хоффенхайм" (Германия), "Виктория" (Чехия), "Галатасарай" (Турция), "Интер" (Италия), АЕК (Греция).