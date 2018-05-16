Стал известен состав сборной Уругвая на ЧМ-2018

Эдинсон Кавани из "ПСЖ" и Луис Суарес из "Барселоны" попали в список из 26 футболистов

Федерация футбола Уругвая огласила предварительный состав национальной сборной для участия в чемпионате мира 2018 года в России. В список попали звезды "ПСЖ" Эдинсон Кавани "Барселоны" Луис Суарес. Всего в список включены 26 человек. Соперниками сборной Уругвая по группе A будут команды России, Саудовской Аравии и Египта.

Состав сборной Уругвая:

вратари: Фернандо Муслера ("Галатасарай", Турция), Мартин Сильва ("Васко да Гама", Бразилия), Мартин Кампанья ("Индепендьенте", Бразилия);

защитники: Диего Годин, Хосе Мария Хименес (оба – "Атлетико", Мадрид, Испания), Себастьян Коатес ("Спортинг", Лиссабон, Португалия), Макси Перейра ("Порту", Португалия), Гастон Сильва ("Индепендьенте"), Мартин Касерес ("Лацио", Италия), Гильермо Варела ("Пеньяроль");

полузащитники: Найтан Нандес ("Бока Хуниорс", Бразилия), Лукас Торрейра, Гастон Рамирес (оба – "Сампдория", Италия), Матиас Весино ("Интер", Италия), Федерико Вальверде ("Депортиво", Испания), Родриго Бентанкур ("Ювентус", Италия), Карлос Санчес, Хонатан Урретавискайя (оба – "Монтеррей", Мексика), Джорджиан Де Арраскаэта ("Крузейро", Бразилия), Диего Лаксальт ("Дженоа", Италия), Кристиан Родригес ("Пеньяроль"), Николас Лодейро ("Сиэтл Саундерс", США);

нападающие: Кристиан Стуани ("Жирона", Испания), Максимилиано Гомес ("Сельта", Испания), Эдинсон Кавани ("ПСЖ", Франция), Луис Суарес ("Барселона", Испания).

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.

Кроме того, в сборную Хорватии вызван защитник "Динамо" Киев Йосип Пиварич.