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Стала известна дата старта нового розыгрыша Кубка Украины

5 августа, 16:05

Александр Трикиша Александр Трикиша

Два первых этапа Кубка планируют разыграть до конца августа

Дирекция по проведению Кубка Украины определила сроки первого и второго этапов турнира сезона-2020/2021. Заметим, что каждый этап будет состоять из одного матча, сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

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Первый этап планируется провести 25-26 августа. В нем предполагается участие клубов первой и второй лиги, а также любительских команд.

Второй этап запланирован на 29-30 августа. В нем примут участие победители первого этапа и четыре-пять команд УПЛ, которые будут иметь низкий рейтинг среди всех участников элитного дивизиона чемпионата страны.

Окончательно структуру проведения соревнований и количество участников будет определено после того, как ПФЛ сформирует состав участников в первой и второй лиге.

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Напомним, действующим обладателем Кубка Украины является киевское "Динамо", обыгравшее в финале турнира полтавскую "Ворсклу" в серии послематчевых пенальти.

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Отметим, что базовой датой старта нового сезона Премьер-лиги является 22 августа. Состав участников, а также официальный календарь пока не сформирован. Точно известно, что высший дивизион покинут львовские "Карпаты", которые были исключены из Премьер-лиги еще по ходу прошлого сезона.

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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футбол Кубок Украины

Источник: Сегодня|Спорт

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