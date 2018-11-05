Стали известны арбитры матчей "Динамо" и "Ворсклы" в Лиге Европы

Официальный сайт УЕФА сообщает, что главным арбитром матча четвертого тура Лиги Европы между "Динамо" и "Ренном" будет шотландец Джон Битон. Ранее этот рефери дважды встречался с представителями Украины.

Он был главным арбитром матча "Хайдук" – "Александрия" (3:1), который состоялся 4 августа 2016 года в рамках квалификации Лиги Европы. Также он был главным арбитром матча прошлого розыгрыша Лиги Европы между "Гертой" и "Зарей" в Берлине, когда луганчане проиграли – 0:2.

А главным арбитром матча между "Ворсклой" и "Карабахом" будет швейцарец Сандро Шерер. Ранее этот рефери дважды работал на матче юниорской сборной Украины. В рамках квалификации на чемпионат Европы наша сборная под наблюдением Шерера сначала проиграла туркам, а через 3 дня сыграла вничью с Норвегией.

Матчи пройдут 8 ноября. "Динамо" – "Ренн" начнется в 19:55, "Ворскла" – "Карабах" – в 22:00.

Ранее мы писали, что матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Шахтер" будет судить венгр Виктор Кашшаи.

На Евро-2012 Виктор Кашшаи был главным арбитром матча Украина – Англия. Он не засчитал чистый гол украинского форварда Марко Девича, не увидев, что мяч пересек линию ворот. Украинцы проиграли англичанам и не смогли выйти в плей-офф турнира.