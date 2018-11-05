Стали известны коррупционные схемы "Манчестер Сити" для обхода финансового fair play
Английский гранд незаконно получал средства от своего владельца
Spiegel раскрыл коррупционные схемы, которые использовал "Манчестер Сити" для обхода финансового fair play. Клуб отчитывался о крупных спонсорских контрактах, в то время как большая часть средств поступала на счета "Ман Сити" через компании, которые принадлежали владельцу клуба шейху Мансуру. Ранее организация обвинила в махинациях с целью ухода от наказания за нарушения финансового fair-play "Манчестер Сити" и "ПСЖ", а нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино их прикрывал.
Так, в 2013 году у "Сити" был заключен спонсорский контракт с инвестиционной компанией Aabar. По его условиям ежегодные выплаты составляли 15 миллионов фунтов, на самом же деле Aabar перечисляла лишь 3 миллиона, остальные 12 миллионов поступали из "других источников, обеспеченных Его Высочеством".
Похожая схема использовалась и в спонсорском контакте с Etihad. В 2013 году авиакомпания платила лишь 8 миллионов фунтов из заявленных 35, остальная сумма поступала от холдинга Abu Dhabi United Group, принадлежащего Мансуру.
В 2015-м "Манчестер Сити" получил от Etihad 67,5 миллиона фунтов. Реальный вклад авиакомпании оставался на уровне 8 миллионов, а 59,5 миллиона поступали от ADUG, утверждается в исследовании.
Ранее Football Leaks обвинили российского владельца "Монако" Дмитрия Рыболовлева в финансовых махинациях. Он использовал офшоры и подставные фирмы, зарегистрированные в Гонконге и на Виргинских островах.
Вы сейчас просматриваете новость "Стали известны коррупционные схемы "Манчестер Сити" для обхода финансового fair play". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"