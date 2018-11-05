Стали известны коррупционные схемы "Манчестер Сити" для обхода финансового fair play

Spiegel раскрыл коррупционные схемы, которые использовал "Манчестер Сити" для обхода финансового fair play. Клуб отчитывался о крупных спонсорских контрактах, в то время как большая часть средств поступала на счета "Ман Сити" через компании, которые принадлежали владельцу клуба шейху Мансуру. Ранее организация обвинила в махинациях с целью ухода от наказания за нарушения финансового fair-play "Манчестер Сити" и "ПСЖ", а нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино их прикрывал.

Так, в 2013 году у "Сити" был заключен спонсорский контракт с инвестиционной компанией Aabar. По его условиям ежегодные выплаты составляли 15 миллионов фунтов, на самом же деле Aabar перечисляла лишь 3 миллиона, остальные 12 миллионов поступали из "других источников, обеспеченных Его Высочеством".

Похожая схема использовалась и в спонсорском контакте с Etihad. В 2013 году авиакомпания платила лишь 8 миллионов фунтов из заявленных 35, остальная сумма поступала от холдинга Abu Dhabi United Group, принадлежащего Мансуру.

В 2015-м "Манчестер Сити" получил от Etihad 67,5 миллиона фунтов. Реальный вклад авиакомпании оставался на уровне 8 миллионов, а 59,5 миллиона поступали от ADUG, утверждается в исследовании.

Ранее Football Leaks обвинили российского владельца "Монако" Дмитрия Рыболовлева в финансовых махинациях. Он использовал офшоры и подставные фирмы, зарегистрированные в Гонконге и на Виргинских островах.