Стали известны миллионные потери английских футбольных клубов из-за простоя на карантине

Вынужденная пауза в спортивных соревнованиях из-за пандемии коронавируса приводит к серьезным потерям у организаторов. В Англии подсчитали, сколько миллионов не получат клубы Премьер-лиги, если футбольный сезон так и не возобновится. К слову, "Ливерпуль" передумал перекладывать зарплату сотрудников на государство – после острой критики.
Во внимание в подсчетах принимали доходы от продажи прав на телетрансляции, рекламы и собственно проведения матчей на стадионах. Занялось этим британское издание Daily Mail. Суммы получились внушительные. Больше всего не досчитается в своем бюджете "Манчестер Юнайтед" – примерно 116,4 миллиона фунтов стерлингов. Далее по потерям идут "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".
1. "Манчестер Юнайтед" – 116,4 млн (телеправа – 48 млн, матчи – 17,6 млн, реклама – 50,8 млн)
2. "Манчестер Сити" – 109,3 млн (53,5 млн + 13,9 млн + 41,7 млн)
3. "Ливерпуль" – 102,6 млн
4. "Челси" – 91 млн
5. "Тоттенхэм" – 83 млн
6. "Арсенал" – 74,8 млн
Данные о других клубах Премьер-лиги – в таблице ниже.
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