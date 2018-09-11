Стали известны подробности драки Никласа Бендтнера и таксиста

Филин Рупсторф, девушка форварда "Русенборга" Никласа Бендтнера, прокомментировала инцидент с участием ее возлюбленного и водителя такси. Бендтнера обвинили в избиении таксиста, которое произошло в Копенгагене в ночь с 8 на 9 сентября. Пострадавший получил перелом челюсти и попал в больницу.

"Пишут, что Никлас напал на таксиста, но это не так. В два часа ночи он захотел спать, а я собиралась остаться в клубе, поэтому мы обсуждали это, когда садились в такси. Дорога до дома очень коротка, но водитель не поехал в том направлении, в котором мы просили. Он потребовал с нас более 50 крон, чем мы остались крайне недовольны, поэтому отказались ехать с ним. В итоге он повернулся к нам и стал выкрикивать отвратительные слова.

Он выкинул нас из машины и бросил в нас бутылкой, хотя и не попал, но был близок. После этого он подошел к нам, и тогда Никлас один раз ударил его. Он ни на кого не нападал, его преследовали, а он защищался. Кто бы ни сделал то же самое ради своей подруги? Это была самооборона", – написала Рупсторф в соцсетях.

Отметим, что Бендтнер никогда не отличался примерным поведением. Он был замечен в драках, в том числе и с одноклубниками. В Англии, где выступал за "Арсенал", "Бирмингем Сити", "Сандерленд" и "Ноттингем Форест", арестовывался за противоправные действия, появлялся на публике в пьяном виде.

В 2016 году Бендтнер был отчислен из немецкого "Вольфсбурга" в связи с нарушениями дисциплины.