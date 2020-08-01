Стали известны подробности интереса итальянских клубов к чемпиону мира из "Динамо"

Чемпион мира U-20 в составе сборной Украины Владислав Супряга может продолжить карьеру в Италии. Нападающий киевского "Динамо", играющий на правах аренды за "Днепр-1", заинтересовал "Болонью". Также агенты предложили кандидатуру Супряги "Лацио". Подробнее об интересе к нападающему рассказал скаут "Кальяри" Алекс Великих, сообщает FootBoom.

"На совещании между клубными руководителями "Болоньи" спортивный директор Вальтер Сабатини лично внес фамилию Супряги в список желаемых приобретений. В Италии репутация Сабатини базируется на отличном поиске как совсем юных футболистов, так и просто молодых. На клубном совещании же Вальтер представил список игроков, которые могут усилить состав "Болоньи" "здесь и сейчас". Интерес "Лацио" к украинскому игроку не столь велик. Получивший добро на ведение дел Супряги в Италии Стефано Антонелли предложил футболиста "Лацио", но ответа пока что не получил. Спортивный директор римлян Игли Таре по поводу Супряги молчит уже целую неделю", – рассказал скаут.

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В текущем сезоне Супряга провел 26 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей. Также на его счету один ассист. Transfermarkt.com оценивает 20-летнего украинца в 2,7 миллиона евро.

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