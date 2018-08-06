Стали известны потенциальные соперники "Зари" и "Мариуполя" в плей-офф Лиги Европы

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. Раунд разбит на два пути: Путь чемпионов и Основной путь. Победители 21 пары и шесть команд, проигравших в раунде плей-офф Лиги чемпионов, присоединятся к 21 клубу, получившему прямые путевки в групповую стадию Лиги Европы. Также своего возможного соперника в квалификации Лиги чемпионов узнало "Динамо".

В случае выхода в плей-офф раунд луганская "Заря" встретится с победителем пары "Лейпциг" (Германия) – "Крайова" (Румыния), а "Мариуполь" выходит на лучшую команду из пары "Ягеллония" (Польшу) – "Гент" (Бельгия).

Напомним, в третьем раунде "Заря" встретится с португальской "Брагой", а "Мариуполь" – с французским "Бордо". Матчи этой стадии пройдут 9 и 16 августа. Напомним, ранее мы давали результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

23 августа пройдут первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы, 30 – ответные, а на 31-е число запланирована жеребьевка группового этапа, где гарантировано от Украины выступит полтавская "Ворскла".

Результаты второго отборочного раунда Лиги Европы

Путь чемпионов

"Олимпия"/ХИК – "Црвена Звезда"/"Спартак" Трнава

"Хапоэль" Беэр-Шева/АПОЕЛ – "Астана"/"Динамо" Загреб

"Корк Сити"/"Русенборг" – "Зальцбург"/"Шкендия"

"Легия"/"Дюделанж" – "Алашкерт"/ЧФР

"Спартак" Юрмала/"Судува" – "Селтик"/АЕК

"Шериф"/"Валюр" – "Карабах"/БАТЭ

"Мальме"/"Види" – "ТНС"/"Митьюлланд"

"Торпедо" Кутаиси/"Кукес" – "Лудогорец"/"Зриньски"

Основной путь

"Сигма"/"Кайрат" – "Севилья"/"Жальгирис"

"Сарпсборг"/"Риека" – "Пюник"/"Маккаби" Тель-Авив

"Ягеллония"/"Гент" – "Мариуполь"/"Бордо"

"Нордшелланд"/"Партизан" – "Бешикташ"/ЛАСК

"Слован"/"Рапид" – "Хайдук"/"Стяуа"

"Аполлон"/"Динамо" Брест – "Витесс"/"Базель"

"Рейнджерс"/"Марибор" – "Уфа"/"Прогрес"

"Хапоэль" Хайфа/"Аталанта" – ЦСКА София/"Копенгаген"

"Динамо" Минск/"Зенит" – "Хиберниан"/"Мольде"

"Тренчин"/"Фейеноорд" – "Штурм"/АЕК Ларнака

"Генк"/"Лех" – "Спартак" Суботица/"Брондбю"

"Олимпиакос"/"Люцерн" – "Истанбул Башакшехир"/"Бернли"

"Заря"/"Брага" – "РБ Лейпциг"/"У Крайова"

Ранее стали известны суммы призовых в Лиге Европы следующего сезона. Призовой фонд еврокубкового турнира составит 560 миллионов евро. Каждый из 48 участников группового этапа гарантированно получит примерно по 2,62 миллиона евро.