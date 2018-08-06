Стали известны потенциальные соперники "Зари" и "Мариуполя" в плей-офф Лиги Европы
Украинским клуба еще предстоит преодолеть третий раунд квалификации еврокубка
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. Раунд разбит на два пути: Путь чемпионов и Основной путь. Победители 21 пары и шесть команд, проигравших в раунде плей-офф Лиги чемпионов, присоединятся к 21 клубу, получившему прямые путевки в групповую стадию Лиги Европы. Также своего возможного соперника в квалификации Лиги чемпионов узнало "Динамо".
В случае выхода в плей-офф раунд луганская "Заря" встретится с победителем пары "Лейпциг" (Германия) – "Крайова" (Румыния), а "Мариуполь" выходит на лучшую команду из пары "Ягеллония" (Польшу) – "Гент" (Бельгия).
Напомним, в третьем раунде "Заря" встретится с португальской "Брагой", а "Мариуполь" – с французским "Бордо". Матчи этой стадии пройдут 9 и 16 августа. Напомним, ранее мы давали результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
23 августа пройдут первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы, 30 – ответные, а на 31-е число запланирована жеребьевка группового этапа, где гарантировано от Украины выступит полтавская "Ворскла".
Результаты второго отборочного раунда Лиги Европы
Путь чемпионов
"Олимпия"/ХИК – "Црвена Звезда"/"Спартак" Трнава
"Хапоэль" Беэр-Шева/АПОЕЛ – "Астана"/"Динамо" Загреб
"Корк Сити"/"Русенборг" – "Зальцбург"/"Шкендия"
"Легия"/"Дюделанж" – "Алашкерт"/ЧФР
"Спартак" Юрмала/"Судува" – "Селтик"/АЕК
"Шериф"/"Валюр" – "Карабах"/БАТЭ
"Мальме"/"Види" – "ТНС"/"Митьюлланд"
"Торпедо" Кутаиси/"Кукес" – "Лудогорец"/"Зриньски"
Основной путь
"Сигма"/"Кайрат" – "Севилья"/"Жальгирис"
"Сарпсборг"/"Риека" – "Пюник"/"Маккаби" Тель-Авив
"Ягеллония"/"Гент" – "Мариуполь"/"Бордо"
"Нордшелланд"/"Партизан" – "Бешикташ"/ЛАСК
"Слован"/"Рапид" – "Хайдук"/"Стяуа"
"Аполлон"/"Динамо" Брест – "Витесс"/"Базель"
"Рейнджерс"/"Марибор" – "Уфа"/"Прогрес"
"Хапоэль" Хайфа/"Аталанта" – ЦСКА София/"Копенгаген"
"Динамо" Минск/"Зенит" – "Хиберниан"/"Мольде"
"Тренчин"/"Фейеноорд" – "Штурм"/АЕК Ларнака
"Генк"/"Лех" – "Спартак" Суботица/"Брондбю"
"Олимпиакос"/"Люцерн" – "Истанбул Башакшехир"/"Бернли"
"Заря"/"Брага" – "РБ Лейпциг"/"У Крайова"
Ранее стали известны суммы призовых в Лиге Европы следующего сезона. Призовой фонд еврокубкового турнира составит 560 миллионов евро. Каждый из 48 участников группового этапа гарантированно получит примерно по 2,62 миллиона евро.
Вы сейчас просматриваете новость "Стали известны потенциальные соперники "Зари" и "Мариуполя" в плей-офф Лиги Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"