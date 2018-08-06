Стали известны потенциальные соперники "Зари" и "Мариуполя" в плей-офф Лиги Европы

Сегодня, 16:36

Украинским клуба еще предстоит преодолеть третий раунд квалификации еврокубка

Фото AFP
Фото AFP

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. Раунд разбит на два пути: Путь чемпионов и Основной путь. Победители 21 пары и шесть команд, проигравших в раунде плей-офф Лиги чемпионов, присоединятся к 21 клубу, получившему прямые путевки в групповую стадию Лиги Европы. Также своего возможного соперника в квалификации Лиги чемпионов узнало "Динамо".

В случае выхода в плей-офф раунд луганская "Заря" встретится с победителем пары "Лейпциг" (Германия) – "Крайова" (Румыния), а "Мариуполь" выходит на лучшую команду из пары "Ягеллония" (Польшу) – "Гент" (Бельгия).

Напомним, в третьем раунде "Заря" встретится с португальской "Брагой", а "Мариуполь" – с французским "Бордо". Матчи этой стадии пройдут 9 и 16 августа. Напомним, ранее мы давали результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

23 августа пройдут первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы, 30 – ответные, а на 31-е число запланирована жеребьевка группового этапа, где гарантировано от Украины выступит полтавская "Ворскла".

Результаты второго отборочного раунда Лиги Европы

Путь чемпионов

"Олимпия"/ХИК – "Црвена Звезда"/"Спартак" Трнава

"Хапоэль" Беэр-Шева/АПОЕЛ – "Астана"/"Динамо" Загреб

"Корк Сити"/"Русенборг" – "Зальцбург"/"Шкендия"

"Легия"/"Дюделанж" – "Алашкерт"/ЧФР

 

"Спартак" Юрмала/"Судува" – "Селтик"/АЕК

"Шериф"/"Валюр" – "Карабах"/БАТЭ

"Мальме"/"Види" – "ТНС"/"Митьюлланд"

"Торпедо" Кутаиси/"Кукес" – "Лудогорец"/"Зриньски"

Основной путь

"Сигма"/"Кайрат" – "Севилья"/"Жальгирис"

"Сарпсборг"/"Риека" – "Пюник"/"Маккаби" Тель-Авив

"Ягеллония"/"Гент" – "Мариуполь"/"Бордо"

"Нордшелланд"/"Партизан" – "Бешикташ"/ЛАСК

 

"Слован"/"Рапид" – "Хайдук"/"Стяуа"

"Аполлон"/"Динамо" Брест – "Витесс"/"Базель"

"Рейнджерс"/"Марибор" – "Уфа"/"Прогрес"

"Хапоэль" Хайфа/"Аталанта" – ЦСКА София/"Копенгаген"

 

"Динамо" Минск/"Зенит" – "Хиберниан"/"Мольде"

"Тренчин"/"Фейеноорд" – "Штурм"/АЕК Ларнака

"Генк"/"Лех" – "Спартак" Суботица/"Брондбю"

"Олимпиакос"/"Люцерн" – "Истанбул Башакшехир"/"Бернли"

"Заря"/"Брага" – "РБ Лейпциг"/"У Крайова"

Ранее стали известны суммы призовых в Лиге Европы следующего сезона. Призовой фонд еврокубкового турнира составит 560 миллионов евро. Каждый из 48 участников группового этапа гарантированно получит примерно по 2,62 миллиона евро.
футбол, жеребьевка, Лига Европы, ФК Мариуполь, Заря Луганск

Вы сейчас просматриваете новость "Стали известны потенциальные соперники "Зари" и "Мариуполя" в плей-офф Лиги Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

UEFA.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Фото: кадр из трансляции

Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов: с кем может сыграть "Динамо"

Сегодня, 14:10

В раунде плей-офф киевское "Динамо" может сыграть с "Аяксом" или "Стандардом"

Фото и видео

Как "Мариуполь" одержал первую победу в чемпионате Украины. Обзор матча с "Арсеналом"

Вчера, 22:23

Голы и лучшие моменты матча чемпионата Украины в Киеве
Загрузка...

Новости

Фото Instagram

"Арсенал" забил первый гол в Премьер-лиге, но проиграл "Мариуполю"

Вчера, 21:24

Столичный куб - худшая команда по итогам первых трех туров

Новости

Фото Facebook

Где смотреть матч чемпионата Украины "Арсенал" - "Мариуполь"

Вчера, 19:18

Список трансляций поединка третьего тура Премьер-лиги в Чернигове

Новости

Обзор матча "Заря" - "Черноморец" - 1:1

4 Августа, 22:31

Рафаэль и Савченко забили по голу за свои команды

Новости

"Заря" и "Черноморец" расписали ничью

4 Августа, 21:32

"Морякам" удалось отыграться во втором тайме
Загрузка...