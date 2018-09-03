Стали известны претенденты на звание лучшего вратаря года

Международная федерация футбола объявила тройку номинантов на звание лучшего вратаря года. В число претендентов вошли Тибо Куртуа ("Реал", сборная Бельгии), Уго Льорис ("Тоттенхэм", сборная Франции) и Каспер Шмейхель ("Лестер", сборная Дании). Церемония вручения наград ФИФА пройдет 24 сентября в Лондоне.

Напомним, что в число претендентов на награду лучшему футболисту года попали нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич и хавбек "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Ранее ФИФА огласила финальную тройку претендентов на звание лучшего тренера 2018 года. В тройке финалистов оказались Златко Далич (сборная Хорватии), Дидье Дешам (сборная Франции) и Зинедин Зидан ("Реал").

Награда FIFA's Best вручается с 2016 года, когда организация прекратила сотрудничество с France Football – основателем награды "Золотой мяч". Два года подряд награду ФИФА выигрывал Криштиану Роналду.

Стало известно, за кого голосовали Шевченко и Пятов в опросе на лучшего игрока и тренера года. Наставник и капитан сборной Украины продемонстрировали единодушие относительно лучшего игрока, а вот их мнение в выборе лучшего тренера разошлось.