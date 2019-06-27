Стали известны соперники "Динамо" на сборах в Австрии
Киевляне перед стартом сезона проведут пять спаррингов с иностранными клубами
Киевское "Динамо" начало подготовку к новому сезону, который для "бело-синих" стартует 28 июля поединком за Суперкубок Украины. В Одессе "Динамо" сыграет с "Шахтером". Начало поединка в 21:00.
Как "Шахтер" и "Динамо" играли в Суперкубке-2018
Первую неделю динамовцы тренировались в Киеве без тех игроков, которые в июне выступали за национальные сборные. 28 июня этот этап завершится товарищеским матчем против представителя Второй лиги – житомирского "Полесья". Эта игра состоится на УТБ "Динамо" и начнется в 13:00.
А 30 июня команда Александра Хацкевича отправится на двухнедельный сбор в Австрию, во время которого проведет пять контрольных матчей.
- 4 июля. 19:00. "Динамо" – "Ботошани" (Румыния)
- 5 июля. 19:00. "Динамо" – "Ваккер" (Австрия)
- 8 июля. "Динамо" – "Олимпиакос" (Греция), время начала матча уточняется
- 13 июля. 13:00. "Динамо" – "Брентфорд" (Англия)
- 14 июля. 14:30. "Динамо" – "Швац" (Австрия)
Все игры будут транслироваться в прямом эфире на нашем клубном канале "Динамо".
Украинские клубы готовятся к старту сезона: расписание всех спаррингов команд Премьер-лиги.
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