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Стали известны соперники "Шахтера" на сборах в Германии

20 июня, 22:51

Донецкий клуб проведет два спарринга против болгарских команд

Тренировка "горняков"
Тренировка "горняков". Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" 24 июня отправится в немецкий Грассау на первый сбор. В Германии "оранжево-черные" пробудут неделю и проведут два контрольных поединка.
 

  • 26 июня. "Шахтер" – "Лудогорец" (Разград, Болгария)
  • 30 июня. "Шахтер" – ЦСКА (София, Болгария)

Напомним, сегодня "Шахтер" представил новый тренерский штаб. После отставки Паулу Фонсеки "горняков" возглавил Луиш Каштру. Интересно, что легенда "Шахтера" Дарио Срна войдет в тренерский штаб Каштру. Хорватский футболист завершил карьеру и станет ассистентом нового наставника "горняков".

Дарио выступал в составе "оранжево-черных" с 2003 по 2018 год и установил абсолютный рекорд клуба по количеству игр. За 15 лет в "Шахтере" Срна провел 536 матчей и забил 49 голов, завоевав с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.

Ранее мы писали, что "Шахтер" проведет летние сборы в двух разных странах. Отметим, что в стартовом матче нового сезона "Шахтер" сойдется с киевским "Динамо" в матче за Суперкубок Украины.

Мы публиковали интервью президента "Шахтера" программе "Великий футбол". Ринат Ахметов: "Если кто-то считает, что чемпионат Украины слабый, то пусть попробует его выиграть".


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Тег товарищеский матч, Шахтер Донецк, Лудогорец, ЦСКА София

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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