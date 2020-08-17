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Стали известны составы "Шахтера" и "Интера" на полуфинал Лиги Европы

17 августа, 20:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

Команды сойдутся на поле в Дюссельдорфе в битве за путевку в финал

Стали известны составы итальянского "Интера" и донецкого "Шахтера" на полуфинаольный матч Лиги Европы. Поединок состоится сегодня в Дюссельдорфе на "Дюссельдорф Арене", начало – в 22:00. "Интер" – "Шахтер" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте, также матч можно смотреть с помощью сервиса Oll.tv.

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"Интер" – "Шахтер": где смотреть полуфинал Лиги Европы

"Интер": Ханданович, Годин, де Врей, Бостони, Д'Амброзио, Янг, Барелла, Брозович, Гальярдини, Лукаку, Мартинс

Запасные: Паделли, Алексис Санчес, Моузес, Сенси, Раноккия, Валеро, Эриксен, Эспозито, Пирола, Бираги, Шкриниар, Кандрева

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Маркос Антонио, Степаненко, Марлос, Алан Патрик, Тайсон, Жуниор Мораес

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Запасные: Трубин, Дентиньо, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Майкон, Маркиньос Сиприано, Болбат, Пихаленок, Бондарь, Фернандо

Ранее мы писали, что "Интер" может остаться без тренера в случае поражения "Шахтеру". У Антонио Конте сложные отношения с китайским президентом клуба Стивеном Чжаном.

Смотрите, как "Шахтер" играл с "Базелем" в четвертьфинале:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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Лига Европы Шахтер Донецк Интер Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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