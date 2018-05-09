Стали известны стартовые составы финала Кубка Украины "Динамо" – "Шахтер"

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" на финальный матч Кубка Украины, который состоится сегодня в Днепре на "Днепр-Арене". Смотреть "Динамо" – "Шахтер" в виде текстовой онлайн трансляции можно на нашем сайте.

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич удивил, доверив место в старте Тамашу Кадару, который пропустил длительное время из-за травмы. Также вернулся в состав Денис Гармаш.

Паулу Фонсека выпустил на поле сильнейших футболистов – вернулся в старт Марлос, а Кайоде начнет поединок с лавки запасных.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич, Гармаш, Шепелев, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Беседин.

Запасные: Рудько, Шабанов, Морозюк, Ротань, Алибеков, Цитиашвили, Мбокани

"Шахтер": Пятов, Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос, Патрик, Тайсон, Феррейра

Запасные: Шевченко, Хочолава, Додо, Дентиньо, Веллингтон Нем, Коваленко, Кайоде.

На данный момент "Шахтер" и "Динамо" завоевали по 11 трофеев. При этом "горняки" 17 раз участвовали в финале, а киевляне – только 15. Киевляне восемь раз оформляли "золотой дубль", побеждая в одном сезоне и в чемпионате, и в Кубке. У дончан чемпионских дублей пока шесть, но накануне "Шахтер" вырвал у "Зари" победу и практически гарантировал себе золотые медали чемпионата Украины. Поединок 5 мая завершился со счетом 2:1.

"Горняки" восемь раз обыгрывали киевлян в рамках турнира, при этом четырежды – в финалах. Динамовцы побеждали только пять раза, но непременно – в главном матче. На данный момент разница забитых и пропущенных мячей в пользу "Шахтера" – 21:12.