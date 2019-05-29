Стали известны стартовые составы финалистов Лиги Европы "Челси" и "Арсенала"
Две лондонские команды определят обладателя трофея в Баку
Стали известны стартовые составы финалистов Лиги Европы лондонских "Челси" и "Арсенала". Матч состоится сегодня в Баку на Олимпийском стадионе, начало – в 22:00 по киевскому времени. "Челси" – "Арсенал" онлайн доступен на нашем сайте в виде текстовой трансляции с описанием всех опасных моментов и видео голов.
"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон Палмери, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Педро, Жиру, Азар
"Арсенал": Чех, Папастатопулос, Косьельни, Монреаль, Мэйтлэнд-Найлс, Торрейра, Джака, Колашинац, Эзил, Ляказетт, Обамеянг
Напомним, армянин Мхитарян отказался от участия в финале Лиги Европы из-за опасений за свою безопасность. Гарантии УЕФА и МИД Азербайджана не убедили лондонский "Арсенал".
В конторах фаворит финального матча "Челси". Котировки на то, что подопечные Сарри выиграют трофей в основное время – 2.30, на ничью – 3.40, на победу "Арсенала" – 3.30. Коэффициент на выигрыш Лиги Европы: "Челси" – 1.65, "Арсенал" – 2.15. В процентах это 57 на 43.
Ранее мы сообщали, что полиция Баку ловит по городу фанатов Мхитаряна перед финалом Лиги Европы. Стражи порядка с подозрением относятся к болельщикам в футболках с фамилией армянского футболиста, а лондонские фанаты распевают язвительные песни о посещении Карабаха:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Стали известны стартовые составы финалистов Лиги Европы "Челси" и "Арсенала"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-игрок "МЮ": "Если Мхитарян так испугался, то пусть купит себе памперсы"
Андрей Канчельскис жестко отреагировал на решение игрока "Арсенала" пропустить финал Лиги Европы
"Челси" или "Арсенал": за кого болеете в финале Лиги Европы?
Лондонское дерби пройдет на Олимпийском стадионе в Баку
Вы когда-нибудь видели что-то подобное?: болельщики шокированы ужасными условиями жилья в Баку
Британские гости Баку стали жертвами махинаций с жильем
Где смотреть финал Лиги Европы "Челси" – "Арсенал"
Решающий матч за еврокубок можно посмотреть на ТВ и в интернете