Стали известны стартовые составы финалистов Лиги Европы "Челси" и "Арсенала"

Две лондонские команды определят обладателя трофея в Баку

Фото: AFP

Стали известны стартовые составы финалистов Лиги Европы лондонских "Челси" и "Арсенала". Матч состоится сегодня в Баку на Олимпийском стадионе, начало – в 22:00 по киевскому времени. "Челси" – "Арсенал" онлайн доступен на нашем сайте в виде текстовой трансляции с описанием всех опасных моментов и видео голов.

"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон Палмери, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Педро, Жиру, Азар

"Арсенал": Чех, Папастатопулос, Косьельни, Монреаль, Мэйтлэнд-Найлс, Торрейра, Джака, Колашинац, Эзил, Ляказетт, Обамеянг

Напомним, армянин Мхитарян отказался от участия в финале Лиги Европы из-за опасений за свою безопасность. Гарантии УЕФА и МИД Азербайджана не убедили лондонский "Арсенал".

В конторах фаворит финального матча "Челси". Котировки на то, что подопечные Сарри выиграют трофей в основное время – 2.30, на ничью – 3.40, на победу "Арсенала" – 3.30. Коэффициент на выигрыш Лиги Европы: "Челси" – 1.65, "Арсенал" – 2.15. В процентах это 57 на 43.

Ранее мы сообщали, что полиция Баку ловит по городу фанатов Мхитаряна перед финалом Лиги Европы. Стражи порядка с подозрением относятся к болельщикам в футболках с фамилией армянского футболиста, а лондонские фанаты распевают язвительные песни о посещении Карабаха:

Болельщики Арсенала поют песню про Карабах перед финалом Лиги Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Стали известны стартовые составы финалистов Лиги Европы "Челси" и "Арсенала"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"