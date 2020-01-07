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Стали известны стартовые составы команд в дерби Манчестера в Кубке английской лиги

7 января, 21:32

Украинец Александр Зинченко не попал в заявку "Сити" на матч против "Юнайтед"

Стадион ждет "зарубу" двух команд Манчестера

Стадион ждет "зарубу" двух команд Манчестера / Фото: Reuters

В 22:00 начнется одно из самых интересных противостояний в европейском футболе. Онлайн матча "МЮ" – "МанСити" уже ведется на нашем сайте. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера примут на своей арене "Олд Траффорд" парней Хосепа Гвардиолы в первом полуфинале Кубка английской лиги.

Уже известны стартовые составы команд. К сожалению, украинец Александр Зинченко оказался вне заявки "горожан" на дерби Манчестера. Хотя недавно Зинченко забил первый мяч за "Манчестер Сити" в сезоне, отыграв весь матч в Кубке Англии.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Уильямс, Линделеф, Джонс, Лингард, Фред, Перейра, Джеймс, Гринвуд, Рэшфорд.

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"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Менди, Отаменди, Бернарду Силва, Гюндоган, Стерлинг, де Брюйне, Марез, Фернандиньо, Родри.

Также узнайте, где смотреть матч "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити".Букмекеры же отдавали явное преимущество гостям – несмотря на то, что поединок пройдет на поле "красных дьяволов".

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Читайте больше о ставках и прогнозах на матч "МЮ" – "МанСити".

Смотрите, "Манчестер Юнайтед" проигрывал "Астане" украинского тренера Романа Григорчука в Лиге Европы

Все подробности в спецтеме Boxing Day в Англии

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