Стали известны стартовые составы на финал Лиги Европы

В решающем матче сойдутся "Марсель" и "Атлетико"

Сегодня в Лионе состоится финал Лиги Европы между французским "Марселем" и испанским "Атлетико". На нашем сайте уже идет онлайн "Атлетико" – "Марсель": доступны фото из Лиона, комментарий, видео-повторы голов.

Команды уже назвали стартовые составы на игру.

"Марсель": Манданда, Рами, Амави, Сарр, Луис Густаво, Сансон, Ангисса, Окампос, Товен, Пайет, Жермен.

"Атлетико": Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Лукас Эрнандес, Корреа, Сауль, Габи, Коке, Диего Коста, Гризманн.

Букмекеры считают фаворитом поединка мадридский клуб. Котировки на победу "Атлетико" в основное время – 2,00, на ничью – 3,25, на "Марсель" – 4,25. Коэффициент на выигрыш Лиги Европы: "Атлетико" – 2,00, "Марсель" – 3,10.