Стали известны стартовые составы на матч "Ювентус" – "Милан"

9 мая в Италии пройдет финальный поединок Кубка Италии: встречаются "Ювентус" и "Милан". Матч грандов итальянского футбола начнется в 22:00 по киевскому времени и не будет показан в прямом эфире на украинском ТВ. Смотреть матч "Ювентус" – "Милан" онлайн можно на спутниковых каналах.

"Ювентус": Буффон, Куадрадо, Бенатиа, Барцальи, Асамоа, Хедира, Пьянич, Матюиди, Коста, Манджукич, Дибала.

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессье, Локателли, Бонавентура, Сусо, Кутроне, Чалханоглу.

Эксперты называют "Ювентус" фаворитом матча. Так, коэффициент на победу команды Массимилиано Аллегри в основное время составляет 1.85, тогда как на победу "Милана" он равен 5.20, а на ничью – 3.40. Котировки на завоевание трофея: 1.40 – 3.15 в пользу "Юве". Иными словами, шансы лидеров чемпионата Италии завоевать Кубок равны 69 процентов против 31 процента у "россонери". Также букмекеры считают, что в поединке не будет забито много голов: коэффициент на "меньше 2 голов" и на "больше 2 голов" одинаковый.