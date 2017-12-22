Стали известны все четвертьфиналисты шоу "Верю не верю"

Завершился первый раунд новогоднего шоу "Верю не верю" от донецкого "Шахтера". Сегодня соревновались ассистент Паулу Фонсеки Тиагу Леал и нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра.

Верит ли Факундо Феррейра, что его партнер по команде Густаво Бланко Лещук хотел бы научиться добывать жемчуг? Поверит ли Тиагу Леал в то, что Тарас Степаненко, когда проигрывает, бьет по боксерской груше? Какой вопрос оказался самым трудным для участников и кто завоевал последнюю путевку в следующий раунд проекта?

Напомним, четвертьфиналистами уже стали: Ярослав Ракицкий, Никита Шевченко, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Антониу Феррейра, Нуну Кампуш и Давид Хочолава.

С завтрашнего дня начнутся "поединки" 1/4 финала.

Все участники 1/8 финала шоу "Верю не верю":

Ярослав Ракицкий победил Тараса Степаненко

Никита Шевченко победил Андрея Пятова

Иван Ордец победил Максима Малышева

Сергей Кривцов победил Богдана Бутко

Нуну Кампуш победил Педру Морейра

Давид Хочолава победил Паулу Фонсеку

Антониу Феррейра победил Густаво Бланко Лещука



Ранее стало известно, что "Шахтер" ко второй части сезона будет готовиться в Турции и Дубае.

Первый официальный матч 2018 года "Шахтер" проведет в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы". Встреча состоится 21 февраля в Харькове.