Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы

Украину в этом турнире представят "Динамо" и "Ворскла", а "Мариуполь" и "Заря" не смогли пройти квалификацию

По итогам раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определился полный список участников группового этапа. Таким образом, стали известны все 48 участников группового этапа ЛЕ. Напрямую в эту стадию попала полтавская "Ворскла", а киевское "Динамо" опустилось в Лигу Европы после неудачи в квалификации Лиги чемпионов. "Заря" была близка к тому, чтобы пройти "Лейпциг", но в ответной игре не удержала нужный счет, а "Мариуполь" еще во втором раунде отбора проиграл "Бордо".

Обладатели прямых путевок (17)

"Айнтрахт" (GER)

"Акхисар Беледиеспор" (TUR)

"Андерлехт" (BEL)

"Арсенал" (ENG)

"Байер" (GER)

"Бетис" (ESP)

"Вильяреал" (ESP)

"Ворскла" (UKR)

"Краснодар" (RUS)

"Лацио" (ITA)

"Милан" (ITA)

"Олимпик" (FRA)

"Ренн" (FRA)

"Спортинг" (POR)

"Цюрих" (SUI)

"Челси" (ENG)

"Яблонец" (CZE)

Команды, проигравшие в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов на Пути представителей лиг (4)

"Славия" (CZE)

"Спартак" Москва (RUS)

"Стандард" (BEL)

"Фенербахче" (TUR)

Команды, проигравшие в раунде плей-офф Лиги чемпионов (6)

БАТЭ (BLR)

"Види" (HUN)

"Динамо" Загреб (CRO)

"Динамо" Киев (UKR)

"Зальцбург" (AUT)

ПАОК (GRE)

Победители раунда плей-офф Лиги Европы (21)

АЕК Ларнака (CYP)

"Аполлон" (CYP)

"Астана" (KAZ)

"Бешикташ" (TUR)

"Бордо" (FRA)

"Генк" (BEL)

"Дюделанж" (LUX)

"Зенит" (RUS)

"Карабах" (AZE)

"Копенгаген" (DEN)

"Лудогорец" (BUL)

"Мальме" (SWE)

"Олимпиакос" (GRE)

"Рапид" Вена (AUT)

"РБ Лейпциг" (GER)

"Рейнджерс" (SCO)

"Русенборг" (NOR)

"Сарпсборг" (NOR)

"Севилья" (ESP)

"Селтик" (SCO)

"Спартак" Трнава (SVK)

Ранее стали известны суммы призовых в Лиге Европы. Призовой фонд еврокубкового турнира составит 560 миллионов евро. Каждый из 48 участников группового этапа гарантированно получит примерно по 2,62 миллиона евро.