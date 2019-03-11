Стали известны зарплата и первая трансферная цель Зидана

Новый тренер "Реала" планирует купить у "Челси" полузащитника Канте

Зидан вернулся в "Реал". Фото: AFP

Стали известны зарплата и первая трансферная цель Зидана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6c2/517/5c86c251792c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6c2/517/5c86c251792c6.jpg 2019-03-11T22:18:00+02:00 Футбол Новый тренер "Реала" планирует купить у "Челси" полузащитника Канте

Сегодня руководство "Реала" объявило о назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера. Договор рассчитан до лета 2022 года. Как сообщает Gazzetta dello Sport, зарплата французского специалиста составит 16 млн евро в год. Этот же источник отмечает, что Зидан уже выдвинул условия руководству по новым игрокам.

Зинедин первым делом хочет приобрести полузащитника "Челси" Н’Голо Канте. Информация об интересе Зидана к Канте появлялась и раньше. Так, летом 2016 испанская пресса писала, что французский тренер попросил руководство "Реала" купить соотечественника, когда тот еще выступал за "Лестер". Тогда Канте перешел в "Челси", подписав пятилетний контракт. С аналогичным предложением Зидан обратился к руководству и в мае 2017 года.

В составе "Челси" Канте снискал славу одного из сильнейших опорных полузащитников в мире. Летом 2018 года он выиграл чемпионат мира вместе со сборной Франции.

46-летний Зидан ранее тренировал "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством испанский клуб три раза становился победителем Лиги чемпионов, по одному раза выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны. Кроме того, "Реал" во главе с Зиданом по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В бытность футболистом Зидан играл за "Реал" с 2001 по 2006 год. В составе мадридцев он выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании (дважды), Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и межконтинентальный кубок.

Напомним, это худший сезон "Реала" за 70 лет: клуб повторил два личных антирекорда. Мадридский клуб вылетел из Лиги чемпионов и практически потерял шансы на золотые медали чемпионата страны.

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