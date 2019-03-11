Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Стали известны зарплата и первая трансферная цель Зидана

Сегодня, 22:18

Новый тренер "Реала" планирует купить у "Челси" полузащитника Канте

Зидан вернулся в "Реал"
Зидан вернулся в "Реал". Фото: AFP
Стали известны зарплата и первая трансферная цель Зидана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6c2/517/5c86c251792c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6c2/517/5c86c251792c6.jpg Футбол Новый тренер "Реала" планирует купить у "Челси" полузащитника Канте

Сегодня руководство "Реала" объявило о назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера. Договор рассчитан до лета 2022 года. Как сообщает Gazzetta dello Sport, зарплата французского специалиста составит 16 млн евро в год. Этот же источник отмечает, что Зидан уже выдвинул условия руководству по новым игрокам.

Зинедин первым делом хочет приобрести полузащитника "Челси" Н’Голо Канте. Информация об интересе Зидана к Канте появлялась и раньше. Так, летом 2016 испанская пресса писала, что французский тренер попросил руководство "Реала" купить соотечественника, когда тот еще выступал за "Лестер". Тогда Канте перешел в "Челси", подписав пятилетний контракт. С аналогичным предложением Зидан обратился к руководству и в мае 2017 года.

В составе "Челси" Канте снискал славу одного из сильнейших опорных полузащитников в мире. Летом 2018 года он выиграл чемпионат мира вместе со сборной Франции.

46-летний Зидан ранее тренировал "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством испанский клуб три раза становился победителем Лиги чемпионов, по одному раза выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны. Кроме того, "Реал" во главе с Зиданом по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В бытность футболистом Зидан играл за "Реал" с 2001 по 2006 год. В составе мадридцев он выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании (дважды), Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и межконтинентальный кубок.

Напомним, это худший сезон "Реала" за 70 лет: клуб повторил два личных антирекорда. Мадридский клуб вылетел из Лиги чемпионов и практически потерял шансы на золотые медали чемпионата страны.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег тренер, Реал Мадрид, Зинедин Зидан

Вы сейчас просматриваете новость " Стали известны зарплата и первая трансферная цель Зидана". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

sport24.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Харатьяна перестали узнавать поклонники

В ВМСУ рассказали, когда получат сверхмалые подводные лодки

Почему киевляне переплатили за тепло в январе

Супрун обиделись на Ляшко и ответили на его слова (видео)

Известно имя лидера партии, который предлагал Тимошенко 5 млн

От красивой полицейской ФРГ ушел парень из-за ее популярности
Загрузка...

"Шахтер" и "Динамо" громят соперников: результаты всех матчей 21 тура чемпионата Украины

Вчера, 20:40

"Шахтер" в Харькове уничтожил "Карпаты" и сделал подарок Фонсеке, а киевляне после 0:3 в Англии победили "Арсенал" 4:0

"Он всегда уходит последним": как Лунина расхваливают в клубе после отбитого пенальти

Вчера, 12:00

Капитан "Леганеса" рассказал, что никто в команде не тренируется так фанатично, как украинский вратарь

Зинченко привез гол, но судья помог ему уйти в отрыв от "Ливерпуля": обзор матча "МанСити" – "Уотфорд"

Вчера, 09:26

Команда украинца обыграла соперника при помощи мяча, забитого из офсайда. А сам Зинченко допустил ляп в обороне

На Роллс-Ройс – в "Динамо": болельщики требуют возвращения в Киев знаменитого нигерийца

9 марта, 11:02

Браун Идейе хочет вернуться в динамовскую команду. Фанаты "бело-синих" – "за": "11-й номер как раз свободен"

Гвардиола променяет Зинченко на Роналду: тренер летом уйдет из "Манчестер Сити" в "Ювентус" – СМИ

9 марта, 10:10

Источники итальянских СМИ сообщают, что тренер "Манчестер Сити" согласился перейти в "Ювентус"

Родители против: Виктория запретила сыну встречаться с певицей

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Обильное питье: печальные последствия