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Стало известно, что экс-динамовец держит в секрете от своей жены в России

27 мая, 21:49

Даже супруге украинец Михалик не говорит, что будет делать после истечения контракта с московским "Локомотивом"

Тарас Михалик и его жена Валерия
Тарас Михалик и его жена Валерия. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Бывший футболист киевского "Динамо" Тарас Михалик, дважды становившийся чемпионом и обладателем Кубка Украины, напустил туману вокруг своего будущего. 35-летний центральный защитник, у которого истек контракт с московским "Локомотивом", заявил, что даже его супруга Валерия не знает, продолжит ли он карьеру. 

"Меня все спрашивают, даже жена! - смеется Тарас Михалик. – Супруга говорит, мол, ну мне-то хоть по секрету расскажи! А я нет, не решил пока. До зимних сборов в Катаре еще горел футболом, а потом… Я же почти не выходил на поле, кроме кубковых матчей. Это сыграло свою роль, да и возраст. Поеду домой, чуть-чуть отдохну и буду думать. Если футбол, то только в родном Луцке, за ФК "Волынь". Речь о деньгах не идет вообще, хочу поиграть в удовольствие".

"Был какой-то момент, когда я очень интересовался тренерской деятельностью – внимательно следил за тренировочном процессом, даже записывал что-то в большую тетрадь. Сейчас немного отошел от этого, но в будущем все может быть", – цитирует Михалика пресс-служба "Локомотива".

Как мы писали ранее, Тарас Михалик вместе с "Локомотивом" выиграл Кубок России. В финальном матче московский клуб минимально обыграл "Урал". Украинец был в запасе в этом матче.

Также сообщалось, что футболисты "Локомотива" вышли на матч в черных футболках, чтобы поддержать Тараса Михалика. Ранее его отец, Владимир Михалик, был найден мертвым на берегу реки Стоход в Любешове Волынской области.

Напомним, в нынешнем евросезоне "Локомотив" Тараса Михалика провалился, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов. В евровесну москвичей не пустил "Шальке" Евгения Коноплянки.

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Тег чемпионат России

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Сегодня|Спорт

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