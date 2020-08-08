Стало известно, что почти на сто процентов защищает Лионеля Месси от коронавируса

6-кратный обладатель "Золотого мяча" спит на матрасе, убивающем любой вирус за четыре часа

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси защищается от коронавируса необычным образом. 6-кратный обладатель "Золотого мяча" спит на особенном матрасе, который делает футболиста практически неуязвимым для COVID-19. Напомним, сегодня решается судьба выхода команды аргентинца в 1/4 Лиги чемпионов. Смотреть "Барселона" – "Наполи" онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

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"Барселона" – "Наполи": где смотреть матч Лиги чемпионов

Как сообщает Mundo Deportivo, в ткани матраса, которым пользуется Месси, содержатся наночастицы, которые убивают любой вирус в течении четырех часов. Степень такой защиты оценивается в 99,84%. По информации испанских СМИ, такими матрасами аргентинец оборудовал весь свой дом.

Стоит один такой матрас порядка тысячи евро. При этом, помимо защиты от вирусов, он обладает эффектом вибрации и обеспечивает теплый массаж ног, помогая уснуть в считанные минуты.

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Ранее "Интер" расставил все точки над "і" в истории с переходом Месси. Лионеля сватали в Италию на зарплату 50 млн евро в год. Но гендиректор миланского клуба назвал этот трансфер утопией.

Смотрите, как забивает Месси

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