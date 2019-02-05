Стало известно, где сборная Украины сыграет с Сербией и Люксембургом

Два поединка отбора на Евро-2020 в июне пройдут во Львове

Стадион "Арена Львов" примет матчи сборной Украины в июне.

Стало известно, где сборная Украины сыграет с Сербией и Люксембургом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9e9/cb9/5c59e9cb98a6d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9e9/cb9/5c59e9cb98a6d.jpg 2019-02-05T21:52:00+02:00 Футбол Два поединка отбора на Евро-2020 в июне пройдут во Львове

Матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Украина – Сербия и Украина – Люксембург пройдут во Львове на стадионе "Арена Львов". Об этом сообщает Twitter Федерации футбола Украины. 7 июня сборная Украины примет сборную Сербии. Матч со сборной Люксембурга состоится 10 июня.

Отметим, что ближайший матч сборной Украины в отборе на Евро-2020 состоится 22 марта: команда Андрея Шевченко на выезде сыграет с чемпионами Европы португальцами. Эксперты букмекерских контор считают хозяев большими фаворитами встречи: коэффициент на победу сборной Португалии составляет 1.40, тогда как на победу сборной Украины можно сделать ставку с коэффициентом 9.00, а на ничью – 4.40. Мы уже писали, что Португалия примет Украину в отборе на Евро-2020 на самом вместительном стадионе страны в Лиссабоне.

Ранее стало известно, что матч между сборными Литвы и Украины состоится на стадионе ЛФФ в Вильнюсе. Арена является домашней для "Жальгириса", "Тракая" и национальной команды, может вместить 5067 зрителей. После реконструкции в 2012 году стадион получил третью категорию УЕФА, а естественный газон был заменен на искусственный.

Сборная Украины в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 сыграет в группе B, где ее соперниками будут сборные Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

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