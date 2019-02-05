Стало известно, где сборная Украины сыграет с Сербией и Люксембургом
Два поединка отбора на Евро-2020 в июне пройдут во Львове
Матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Украина – Сербия и Украина – Люксембург пройдут во Львове на стадионе "Арена Львов". Об этом сообщает Twitter Федерации футбола Украины. 7 июня сборная Украины примет сборную Сербии. Матч со сборной Люксембурга состоится 10 июня.
Отметим, что ближайший матч сборной Украины в отборе на Евро-2020 состоится 22 марта: команда Андрея Шевченко на выезде сыграет с чемпионами Европы португальцами. Эксперты букмекерских контор считают хозяев большими фаворитами встречи: коэффициент на победу сборной Португалии составляет 1.40, тогда как на победу сборной Украины можно сделать ставку с коэффициентом 9.00, а на ничью – 4.40. Мы уже писали, что Португалия примет Украину в отборе на Евро-2020 на самом вместительном стадионе страны в Лиссабоне.
Ранее стало известно, что матч между сборными Литвы и Украины состоится на стадионе ЛФФ в Вильнюсе. Арена является домашней для "Жальгириса", "Тракая" и национальной команды, может вместить 5067 зрителей. После реконструкции в 2012 году стадион получил третью категорию УЕФА, а естественный газон был заменен на искусственный.
Сборная Украины в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 сыграет в группе B, где ее соперниками будут сборные Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, где сборная Украины сыграет с Сербией и Люксембургом". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Работаю с теми, у кого есть украинские паспорта": Андрей Шевченко – о натурализации
Главный тренер сборной Украины рассказал о соперниках в отборе на Евро-2020 и заявил, что не занимается натурализацией