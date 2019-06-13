Стало известно имя топ-звезды, которую оставил за бортом своей свадьбы Серхио Рамос

Когда-то они были едва ли не лучшими друзьями в "Реале", а сейчас не хотят друг друга видеть

Серхио Расмос и его девушка Пилар Рубио. Фото: Getty Images

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос в ближайшую субботу, 15 июня, сыграет свадьбу со своей возлюбленной Пилар Рубио. На свадьбу пара пригласила около 500 гостей, среди которых нынешние и бывшие игроки "Реала" и сборной Испании, а также тренер и президент "сливочных" Зинедин Зидан и Флорентино Перес. В списке есть все легенды Королевского клуба, кроме Криштиану Роналду. По информации ведущего испанского издания Marca, отношения между игроками испортились, когда португалец перебрался из "Реала" в "Ювентус". А ведь когда-то они были едва ли не лучшими друзьями... Интересно, что свадьбу Рамоса отметят на ферме игрока, где гостей попросили соблюдать строгий дресс-код. Между тем развлекать приглашенных будет группа AC/DC.

Гол Серхио Рамоса в матче отбора Евро-2020 Испания – Швеция (3:0)

Как сообщалось ранее, Серхио Рамос созвал журналистов из-за слухов об уходе из "Реала". Комментируя их, защитник "сливочных" отметил: "Хочу с уверенностью сказать, что размышлял о своем будущем, и заявляю, что хочу отработать полностью свой контракт с "Реалом" и завершить карьеру в этом клубе".

В свою очередь, не приглашенный Рамосом на свадьбу Криштиану Роналду занял лишь двадцатое место в списке самых дорогих игроков мира по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Возглавивший рейтинг Килиан Мбаппе стоит как два Роналду - 252,2 млн евро.

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