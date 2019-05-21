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Стало известно, какого украинца вместо Зинченко хочет купить "Наполи"

21 мая, 16:21

Неаполитанцы положили глаз на украинского сборника, в активе которого в этом сезоне 16 голов и 16 асистов за "Генк"

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский. Фото: Getty Images

Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский, на днях ставший со своей командой чемпионом Бельгии, уже в следующем сезоне может перейти в "Наполи". Об этом сообщает Calcio Napoli 24. По информации издания, Малиновским заинтересовался спортивный директор неаполитанского клуба Кристиано Джунтоли. На нескольких матчах "Генка" присутствовали представители серебряных призеров Серии А и остались довольны игрой украинца. Сообщается, что руководство "Наполи" контактировало с Малиновским, однако, чем закончились переговоры, пока неизвестно.

Интересно, что в течение последних двух лет вовсю обсуждался возможный переход в "Наполи" другого украинца Александра Зинченко. И в лагере игрока факт переговоров подтверждали. Однако когда Александр стал основным футболистом "МанСити", вопрос с переходом в "Наполи" был снят с повестки дня.

В текущем сезоне Малиновский провел 51 матч, забив 16 голов и сделав столько же результативных передач. При этом, как мы писали, полузащитника сборной Украины ждут изменения не только в карьере, но и в семейной жизни: жена Руслана Малиновского Роксана вскоре родит футболисту девочку.

Ходили слухи, что 26-летний Малиновский может перебраться в "Спартак". Однако представитель футболиста Сергей Серебренников эту информацию опроверг. "То, что пишут о "Спартаке" – это неправда", – заявил Серебренников.

Ранее мы сообщали о том, как украинцу Малиновскому вручали золотые медали чемпионата Бельгии. Церемония состоялась на футбольном поле в окружении болельщиков – c салютом и шампанским из горла.

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Тег чемпионат Италии, Наполи, чемпионат Бельгии, Генк, Руслан Малиновский, Александр Зинченко

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Сегодня|Спорт

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