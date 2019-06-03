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Стало известно, какую оскорбительную фразу сказал тренеру "Арсенала" замененный им немец

3 июня, 22:39

Озил, получающий 20 миллионов евро, позволил себе публично унизить Эмери во время финала Лиги Европы

Месут Озил
Месут Озил. Фото: AFP

Немецкий полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил оскорбительно высказался в адрес главного тренера команды Унаи Эмери после своей замены в финальном матче Лиги Европы с "Челси", который "Арсенал" проиграл со счетом 1:4. Об этом сообщает Hurriyet. По данным источника, замененный на 77-й минуте Озил, уходя с поля, сказал Эмери, которого в свое время в России прозвали "тренеришкой", едкую фразу: "Ты не тренер".

Обзор финала Лиги Европы "Челси" – "Арсенал" (4:1)

Ранее сообщалось, что "Арсенал" готов рассмотреть варианты с продажей Озила в летнее трансферное окно. Но проблемой может стать тот факт, что не каждый клуб готов в полной мере удовлетворить запросы Озила по зарплате, которая в данный момент составляет 20,3 млн евро в год. В завершившемся сезоне 30-летний Озил принял участие в 24 матчах чемпионата Англии, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Как мы сообщали ранее, битва двух английских клубов в финале Лиги Европы вывела в Лигу чемпионов французский "Лион". Путевка в групповой этап ЛЧ, согласно рейтингу коэффициентов УЕФА, отошла третьей команде Франции.

Также мы писали, что злой гений "Динамо" стал лучшим бомбардиром Лиги Европы. Французский футболист Оливье Жиру три гола из 11 забил в ворота украинской команды.

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Тег Лига Европы, Арсенал Лондон, Унаи Эмери, Месут Озил

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Championat.ru

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