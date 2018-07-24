Стало известно, когда "Динамо" сыграет со "Славией" в Лиге чемпионов

Вчера, 19:32

Первый матч киевляне проведут в гостях, ответный – дома

Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Фото ФК "Динамо"

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА киевское "Динамо" сыграет против вице-чемпиона Чехии – "Славии" из Праги. Сегодня стали известны даты поединков. Первый матч состоится в Праге на стадионе "Эден Арена" во вторник, 7 августа, начало – в 20:30 по киевскому времени. Ответный матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" во вторник, 14 августа, о времени начала поединка станет известно позже.

Результаты жеребьевки третьего раунда квалификации ЛЧ уже прокомментировал наставник "Динамо" Александр Хацкевич: "Прежде всего нас будет интересовать кадровый потенциал соперника".

А вот главный тренер "Славии" Индржих Трпишовский не в восторге, что придется играть с "Динамо". Но он все же доволен, что удалялось избежать поединка с "Бенфикой".

Хорошо пражан знает футбольный менеджер Вячеслав Заховайло, проживающий как раз в Праге: "Этот соперник вполне по зубам. Шансы есть, и немалые. Все будет зависеть от отношения динамовцев к оппоненту."

Ранее мы сообщали, что в Лиги чемпионов изменены критерии распределения призовых. Так, каждый участник группового этапа Лиги чемпионов заработает минимум 15 миллионов евро.
футбол, Лига чемпионов, Динамо Киев, Славия Прага

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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