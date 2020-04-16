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Стало известно, когда могут пройти финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

16 апреля, 18:33

Максим Перепелица

В УЕФА планирую доиграть еврокубки по окончанию национальных чемпионатов

В УЕФА озвучили предполагаемые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Предложение провести финал футбольной Лиги чемпионов сезона 2019/2020 в конце августа внесло руководство. Речь идет о проведении решающего матча за Кубок европейских чемпионов 29 августа.

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Если данный вариант будет выбран в качестве основного, то в таком случае четвертьфинальные матчи самого престижного европейского клубного турнира пройдут 28 и 29 июля, а оба полуфинала – в августе. Финал второго по значимости еврокубкового турнира — Лиги Европы – может состояться 26 августа. Завершение еврокубков в конце августа позволит доиграть национальные первенства.

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Ранее мы писали, что ФИФА придумала, как заставить игроков доиграть сезон, несмотря на завершение контрактов. У многих игроков завершаются контракты в июне, но на тот момент доиграть сезон никак не получится.

Кстати, вратарю угрожали после финала в Киеве. Голкипер "Ливерпуля" рассказал о последствиях удара Рамоса.

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УЕФА Лига чемпионов Лига Европы

Источник: The Telegraph

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