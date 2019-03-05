Стало известно когда "Шахтер" и "Динамо" сыграют на втором этапе УПЛ

Состоялась жеребьевка календаря второго этапа украинской Премьер-лиги

Нас ждет еще два дерби в сезоне. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Стало известно когда "Шахтер" и "Динамо" сыграют на втором этапе УПЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e55/f64/5c7e55f64cda2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e55/f64/5c7e55f64cda2.jpg 2019-03-05T12:57:15+02:00 Футбол Состоялась жеребьевка календаря второго этапа украинской Премьер-лиги

Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка календаря второго этапа украинской Премьер-лиги. После 22-х туров команды будут поделены на две шестерки. Первая поборется за награды и места в еврокубках, а вторая – будет сражаться за сохранение прописки в высшем дивизионе украинского футбола.

До завершения первого этапа осталось два тура и уже ничего не поменяется на самом верху турнирной таблицы. А значит к следующему этапу "Шахтер" подойдет на первом месте, а "Динамо" – на втором. Следовательно свои матчи команды проведут в 25-м и 30-м турах. Сначала в Киеве, потом – в Харькове. Базовых дат туров пока нет.

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