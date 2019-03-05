Стало известно когда "Шахтер" и "Динамо" сыграют на втором этапе УПЛ
Состоялась жеребьевка календаря второго этапа украинской Премьер-лиги
Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка календаря второго этапа украинской Премьер-лиги. После 22-х туров команды будут поделены на две шестерки. Первая поборется за награды и места в еврокубках, а вторая – будет сражаться за сохранение прописки в высшем дивизионе украинского футбола.
До завершения первого этапа осталось два тура и уже ничего не поменяется на самом верху турнирной таблицы. А значит к следующему этапу "Шахтер" подойдет на первом месте, а "Динамо" – на втором. Следовательно свои матчи команды проведут в 25-м и 30-м турах. Сначала в Киеве, потом – в Харькове. Базовых дат туров пока нет.
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