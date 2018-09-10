Стало известно, когда УЕФА примет решение по матчу Чехия – Украина

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении инцидентов и нарушений, допущенных во время матча Лиги наций между Чехией и Украиной.

В частности, к украинской стороне есть претензии по применению болельщиками пиротехнических изделий и метанию запрещенных предметов, нарушениям порядка на стадионе, проникновению на территорию футбольного поля и причинению вреда стадиону.

Чешская сторона может быть наказана за задержку с началом матча из-за проблем с освещением на стадионе, проникновение фанатов на поле, недостаток стюардов и блокировку лестниц на арене.

Дисциплинарный комитет УЕФА примет решение по этому делу 27 сентября.

Напомним, на выезде подопечные Андрея Шевченко обыграли сборную Чехии – 2:1. Победный гол в компенсированное время забил Александр Зинченко.

После финального свистка украинские футболисты вместе с главным тренером Андреем Шевченко подошли к болельщикам национальной команды. В какой-то момент вспыхнула потасовка между фанатами и чешским спецназом. В заварухе досталось и Андрею Шевченко, который пытался успокоить обе стороны конфликта.