Стало известно, когда УЕФА примет решение по матчу Чехия – Украина
Украинские болельщики подрались с полицией после финального свистка
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении инцидентов и нарушений, допущенных во время матча Лиги наций между Чехией и Украиной.
В частности, к украинской стороне есть претензии по применению болельщиками пиротехнических изделий и метанию запрещенных предметов, нарушениям порядка на стадионе, проникновению на территорию футбольного поля и причинению вреда стадиону.
Чешская сторона может быть наказана за задержку с началом матча из-за проблем с освещением на стадионе, проникновение фанатов на поле, недостаток стюардов и блокировку лестниц на арене.
Дисциплинарный комитет УЕФА примет решение по этому делу 27 сентября.
Напомним, на выезде подопечные Андрея Шевченко обыграли сборную Чехии – 2:1. Победный гол в компенсированное время забил Александр Зинченко.
После финального свистка украинские футболисты вместе с главным тренером Андреем Шевченко подошли к болельщикам национальной команды. В какой-то момент вспыхнула потасовка между фанатами и чешским спецназом. В заварухе досталось и Андрею Шевченко, который пытался успокоить обе стороны конфликта.
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