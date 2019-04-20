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Стало известно, когда УЕФА рассмотрит дело о натурализации Жуниора Мораеса

Сегодня, 14:59

Португалия и Люксембург пожаловались на неправомерность натурализации форварда, Украина все обвинения отрицает

Жуниор Мораес
Жуниор Мораес. Фото: ФФУ

Официальный сайт УЕФА сообщает, что 25 апреля состоится заседание Контрольного, этического и дисциплинарного орган организации по делу о натурализации Жуниора Мораеса. Дело было открыто после протеста со стороны федераций Португалии и Люксембурга в соответствии со статьей 55 Дисциплинарного регламента.

Напомним, Жуниор Мораес получил украинское гражданство и успел принять участие в двух матчах отбора на Евро-2020 в составе украинской команды против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). После этого в УЕФА поступили жалобы якобы на неправомерную натурализацию бразильца.

Португальцы настаивают, что Мораес не имел права получить украинский паспорт, так как нарушил одно из главных правил – не проживал на территории Украины пять лет непрерывно. Мораес выступает в Украине с 2012 года, но во время выступления за "Динамо" полгода провел в аренде в китайском "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Тем не менее, украинская сторона утверждает, что никаких нарушений при натурализации Мораеса не было. Как доказательство приводится тот факт, что в Украине беспрерывным годом проживания считается пребывание на территории страны 183 дня в году, а при определении прожитых лет ФИФА полагается на нормы местного законодательства.

Также в ФФУ заявили, что УЕФА и ФИФА подтвердили правомерность приглашения Мораеса в сборную Украины до того, как он дебютировал в команде Андрея Шевченко.

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Тег УЕФА, Сборная Украины, Евро-2020, Жуниор Мораес, натурализация

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Сегодня|Спорт

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