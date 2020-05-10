Стало известно, когда Зинченко и Ярмоленко проверят на коронавирус

Проверка всех игроков на коронавирус обойдется Премьер-лиге в 4 миллиона фунтов

Руководство Английской Премьер-лиги 14 мая начнет проводить тестирование футболистов на коронавирус, сообщает The Telegraph. Для проверки игроков лига заключила договор с биотехнологической компанией из Гонконга на сумму 4 миллиона фунтов стерлингов. Результаты будут известны уже спустя 24 часа.

Сообщается, что для каждого клуба установят специальные медицинские станции для тестирования, где можно будет провести и другие медицинские тесты перед началом групповых тренировок, но только после первой волны проверки на коронавирус.

Напомним, ранее обсуждалось возможное продолжение сезона-2019/20 при пустых трибунах на восьми или десяти стадионах.

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Отметим, что в Англии выступают украинские легионеры Александр Зинченко ("Манчестер Сити") и Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм").

Ранее мы писали, что Ярмоленко и Зинченко не смогут праздновать голы, как прежде. Сезон в Премьер-лиге Англии, где выступают два легионера из Украины, возобновят с особым протоколом безопасности.

Также сообщалось, что в Англии опасаются бунта футболистов из-за матчей в условиях пандемии. Игроки могут отказаться выходить на поле, пока коронавирус полностью не уйдет.

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