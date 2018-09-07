Стало известно, кому посвятил гол Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал матч с Чехией в Лиге Наций. Игрок, выйдя на замену, сумел забить победный гол украинской команды в поединке с чехами. Зинченко отличился на третьей компенсированной минуте.

"Хочу посвятить этот гол своей маме. Считаю, что мы заслужили эту победу. Когда выходишь при таком счете, то понятно, что нужно попытаться додавить соперника и постараться забить гол. Первая игра – одна из самых важных. Психологически очень важно выиграть первую игру. Тем более что это новый турнир. Мы должны были забивать намного раньше и намного больше голов. Почему не смогли реализовать свои моменты и забить раньше? Это футбол, так бывает", – признался Зинченко.