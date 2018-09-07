Стало известно, кому посвятил гол Александр Зинченко
Футболист принес победу сборной Украины над Чехией
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал матч с Чехией в Лиге Наций. Игрок, выйдя на замену, сумел забить победный гол украинской команды в поединке с чехами. Зинченко отличился на третьей компенсированной минуте.
"Хочу посвятить этот гол своей маме. Считаю, что мы заслужили эту победу. Когда выходишь при таком счете, то понятно, что нужно попытаться додавить соперника и постараться забить гол. Первая игра – одна из самых важных. Психологически очень важно выиграть первую игру. Тем более что это новый турнир. Мы должны были забивать намного раньше и намного больше голов. Почему не смогли реализовать свои моменты и забить раньше? Это футбол, так бывает", – признался Зинченко.
Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. После финального свистка футболисты и тренерский штаб отправились к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков. После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею Шевченко.
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