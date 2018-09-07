Стало известно, кому посвятил гол Александр Зинченко

Сегодня, 12:45

Футболист принес победу сборной Украины над Чехией

Зинченко приносит победу сборной Украины. Фото ФФУ
Зинченко приносит победу сборной Украины. Фото ФФУ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал матч с Чехией в Лиге Наций. Игрок, выйдя на замену, сумел забить победный гол украинской команды в поединке с чехами. Зинченко отличился на третьей компенсированной минуте.

"Хочу посвятить этот гол своей маме. Считаю, что мы заслужили эту победу. Когда выходишь при таком счете, то понятно, что нужно попытаться додавить соперника и постараться забить гол. Первая игра – одна из самых важных. Психологически очень важно выиграть первую игру. Тем более что это новый турнир. Мы должны были забивать намного раньше и намного больше голов. Почему не смогли реализовать свои моменты и забить раньше? Это футбол, так бывает", – признался Зинченко.

Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. После финального свистка футболисты и тренерский штаб отправились к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков. После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею Шевченко.
Сборная Украины, сборная Чехии, Лига наций, Александр Зинченко

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Канал Футбол

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