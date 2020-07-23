Стало известно, кто побил арбитра после скандального матча Первой лиги

Свое продолжение получила истории со скандалом вокруг поединка "Агробизнес" – "Минай". Как мы сообщали, 15 июля после матча лидеров Первой лиги избили арбитра в судейской комнате. Сам рефери Юрий Иванов в избиении обвинил президента клуба из Волочиска, что в Хмельницкой области, Олега Собуцкого. Сам он отрицает обвинения и даже попросил, чтобы его сняли с поста вице-президента УАФ до окончания разбирательств по этому поводу.

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Сегодня появилась информация, что судью побил один из ветеранов АТО. Причем "Союз воинов АТО Волочищины" сам направил в УАФ письмо, в котором изложил свою версию события. В документе, который попал в распоряжение tribuna.com, сообщается, что двое бывших воинов общались с рефери после матча на повышенных тонах, обвиняя его в "убийстве" своей команды – "Агробизнеса". Когда один из ветеранов сказал Иванову, что защищал его землю, Донецкую область, от оккупантов, тот ответил: "Какого милого ты там делал? Я вас туда не звал". После этого воин по прозвищу Моха и побил Юрия.

Ветераны требует от Иванова извинений, а от УАФ – увольнения скандального судьи. Документ зарегистрирован в УАФ в четверг, 23 июля. Также полиция открыла уголовное дело по факту избиения судьи в Первой лиге.

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