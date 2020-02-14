Стало известно, кто заменит "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов после отлучения клуба от еврокубков

Путевка в ЛЧ-2020/2021 вместо "МанСити" достанется пятой команде Премьер-лиги Англии. Сейчас это - "Шеффилд"

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

Английская Премьер-лига сохранит квоту в количестве четырех команд в Лиге чемпионов, несмотря на отстранение "Манчестер Сити" от еврокубков за финансовые махинации. Таким образом, команда, занявшая пятое место в турнирной таблице АПЛ в сезоне-2019/2020, сможет выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне, если "Манчестер Сити" финиширует в национальном первенстве в ТОП-4.

Шокирующее наказание УЕФА касается исключительно "Манчестер Сити", а не всей Премьер-лиги Англии.

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Напомним, согласно решению УЕФА, "Манчестер Сити" не сможет играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах 2020/2021 и 2021/2022 годов. Причина – клуб нарушал правила финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. "Горожане" намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.

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Отметим, что после 25 туров нынешнего чемпионата Англии "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко с отставанием в 22 пункта от "Ливерпуля". Третьим идет "Лестер" (49), четвертым – "Челси" (41). На пятом месте, которое может стать пропуском в следующую Лигу чемпионов, в настоящее время располагается "Шеффилд Юнайтед", у которого 39 баллов. Рядом находятся "Тоттенхэм" (37), "Эвертон" (36), "Манчестер Юнайтед" (35) и "Вулверхэмптон" (35).

Турнирная таблица чемпионата Англии

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