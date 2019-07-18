Стало известно, на каком канале покажут онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"
Поединок сильнейших команд страны откроет новый сезон в Украине
В воскресенье, 28 июля, в 20:50 на телеканале "Украина" состоится прямая трансляция матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок Украины. Поединок за Суперкубок Украины откроет футбольный сезон 2019/2020. В матче, который состоится 28 июля, примут участие чемпион и вице чемпион прошлого розыгрыша чемпионата Украины – донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".
Суперкубок Украины проводится с 2004 года. "Шахтер" выигрывал трофей 8 раз, а "Динамо" – 7. Действующим обладателем трофея является "Динамо", год назад обыгравшее "Шахтер" со счетом 1:0. Матч между "Шахтером" и "Динамо" пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец". Это будет десятый матч за Суперкубок, который примет Одесса. Прямую трансляцию поединка смотрите на телеканале "Украина" в воскресенье, 28 июля, в 20:50.
Кстати, за месяд до жеребьевки в "Шахтере" поделились предпочтениями относительно соперников по Лиге чемпионов в сезоне 2019/2020. Напомним, выиграв Премьер-лигу Украины, "горняки" получили прямую путевку в ЛЧ.
Напомним, что со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В мини-турнире примут участие команды, занявшие места с пятого по восьмое.
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