Стало известно, почему игрок "Тоттенхэма" Сиссоко сыграл рукой в финале Лиги чемпионов
По мнению известного в прошлом футболиста "шпор" Гленна Ходдла, судья не должен был назначать 11-метровый
Экс-футболист лондонского "Тоттенхэма" Гленн Ходдл раскритиковал решение словенского арбитра Дамира Скомины, назначившего одиннадцатиметровый удар на первой минуте финального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем". При этом Ходдл объяснил, почему французской полузащитник "шпор" Мусса Сиссоко сыграл рукой. По словам Ходдла, это было не специально.
"Ни в коем случае нельзя было ставить пенальти, – заявил Гленн Ходдл. – Когда Сиссоко бежал назад, он указывал партнеру рукой на игрока соперников, как бы говоря: "Опекай его".
Видео игры рукой Сиссоко и пенальти Салаха
"Если бы Сиссоко пытался остановить перевод мяча, он поднял бы обе руки вверх. Мяч ударился ему в грудь и прокатился вдоль руки. Если за такое давать пенальти, у нас их будет по сто штук за игру", – обескуражен Глен Ходдл.
Как сообщалось ранее, "Ливерпуль" стал шестикратным обладателем Лиги чемпионов, всухую выиграв у "Тоттенхэма" в Мадриде со счетом 2:0. Голами в финальном матче отметились Мохамед Салах и Дивок Ориги.
Напомним, тремя днями ранее в чисто английском финале Лиги Европы "Челси" разгромил "Арсенал" со счетом 4:1. При этом сразу восемь игроков "Челси" вошли в символическую сборную Лиги Европы.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, почему игрок "Тоттенхэма" Сиссоко сыграл рукой в финале Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источники:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Таким не похвастаются Месси и Роналду: звезда "Челси" первым выиграл все международные трофеи
Испанский полузащитник не только стал обладателем трофеев, но и забивал в каждом финале