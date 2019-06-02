Стало известно, почему игрок "Тоттенхэма" Сиссоко сыграл рукой в финале Лиги чемпионов

По мнению известного в прошлом футболиста "шпор" Гленна Ходдла, судья не должен был назначать 11-метровый

Сиссоко, судья Скомина и тренер "Тоттенхэма" Почеттино. Фото: AFP

Экс-футболист лондонского "Тоттенхэма" Гленн Ходдл раскритиковал решение словенского арбитра Дамира Скомины, назначившего одиннадцатиметровый удар на первой минуте финального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем". При этом Ходдл объяснил, почему французской полузащитник "шпор" Мусса Сиссоко сыграл рукой. По словам Ходдла, это было не специально.

"Ни в коем случае нельзя было ставить пенальти, – заявил Гленн Ходдл. – Когда Сиссоко бежал назад, он указывал партнеру рукой на игрока соперников, как бы говоря: "Опекай его".

Видео игры рукой Сиссоко и пенальти Салаха



"Если бы Сиссоко пытался остановить перевод мяча, он поднял бы обе руки вверх. Мяч ударился ему в грудь и прокатился вдоль руки. Если за такое давать пенальти, у нас их будет по сто штук за игру", – обескуражен Глен Ходдл.

Как сообщалось ранее, "Ливерпуль" стал шестикратным обладателем Лиги чемпионов, всухую выиграв у "Тоттенхэма" в Мадриде со счетом 2:0. Голами в финальном матче отметились Мохамед Салах и Дивок Ориги.

Напомним, тремя днями ранее в чисто английском финале Лиги Европы "Челси" разгромил "Арсенал" со счетом 4:1. При этом сразу восемь игроков "Челси" вошли в символическую сборную Лиги Европы.

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