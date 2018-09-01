Стало известно почему Криштиану Роналду пропустил церемонию награждения УЕФА

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду планировал посетить церемонию вручения наград УЕФА, которая прошла в Монако 30 августа, однако позже изменил решение, сообщает ESPN.

По информации издания, португальский футболист собирался прилететь на церемонию из Турина на вертолете. Специально для Роналду и его близких было забронировано шесть мест в зале, где вручались награды. Однако за пару часов до начала церемонии Криштиану узнал, что лучшим игроком года по итогам сезона-2017/18 признан полузащитник "Реала" Лука Модрич. После этого форвард принял решение не лететь на церемонию награждения УЕФА.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 года, а этим летом перешел в "Ювентус". Вместе с мадридской командой Криштиану по два раза становился чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, по два раза становился обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании и трижды выигрывал клубный чемпионат мира.

Португалец провел два матча в чемпионате Италии, но пока не забивал. Ради того, чтобы лучше адаптироваться в новом клубе Роналду даже попросил его не вызывать в сборную Португалии на предстоящие матчи Лиги наций.