Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Стало известно, почему самый дорогой трансфер "Шахтера" не поехал с "МЮ" в предсезонное турне

15 июля, 18:03

Бразильский полузащитник вскоре присоединится к команде в Австралии

Фред вместе с семьей
Фред вместе с семьей. Фото: Instagram

Британские СМИ раскрыли тайну, почему главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер неожиданно для всех не включил бразильца Фреда в заявку на предсезонный тур команды в Австралии и Азии. Как стало известно Manchester Evening News, бывший полузащитник донецкого "Шахтера" на прошлых выходных сыграл свадьбу и скоро присоединится к команде на сборах.

В издании считают, что Фред специально запланировал свадьбу в это период, так как рассчитывал получить приглашение в сборную Бразилии на Кубок Америки. Напомним, что Фред остался вне заявки национальной команды, а Бразилия выиграла Кубок Америки впервые за 12 лет.

Интересно, что Фред женился на Монике Салум еще в прошлом году. Тогда церемония прошла в приватной атмосфере, а сейчас, по всей видимости, экс-футболист "Шахтера" закатит торжественное празднование с друзьями и родственниками.

Фред перешел из "Шахтера" в "МЮ" за рекордную сумму для украинского футбола. Тем не менее, дебютный сезон на "Олд Траффорд" стал для него не очень удачным. В прошлом сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах (17 – в Премьер-лиге), забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Фантастический гол Фреда за "Шахтер" в Лиге чемпионов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Фред

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, почему самый дорогой трансфер "Шахтера" не поехал с "МЮ" в предсезонное турне". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"МЮ "снова лучше "Ливерпуля": трансферный рекорд переедет в Манчестер

Вчера, 18:28

"Красные дьяволы" договорились с Лестером о покупке защитника сборной Англии

Лэмпард одержал первую разгромную победу в качестве тренера "Челси"

13 июля, 18:33

Английские гранды "Челси" и "Манчестер Юнайтед" одержали победы в товарищеских матчах на сборах

200 млн – и ни центом меньше: "МЮ" поднял цену на Погба из-за высказывания его агента

13 июля, 14:43

В Манчестере готовы были сделать скидку "Реалу" по просьбе Зидана. Но после слов Райолы от этой идеи отказались

Достали даже в Австралии: фанаты "Ливерпуля" наняли самолет, чтобы потроллить "Манчестер Юнайтед"

12 июля, 10:34

Мерсисайдцы напомнили своим принципиальным соперникам о победе в Лиге чемпионов

Намечается бартер: в "Ювентусе" придумали схему, как вернуть в свои ряды Погба

3 июля, 14:18

Туринцы готовы отдать за француза 60 млн евро и своего аргентинского нападающего в придачу

"Манчестер Юнайтед" удалось удержать свою звезду повышением зарплаты

1 июля, 18:56

Форвард сборной Англии будет зарабатывать 200 тысяч фунтов в неделю

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?

10 принципов омолаживающего макияжа

Полезный заменитель шоколада: все, что нужно знать

Секреты ухода за орхидеей

Как похудеть за 5 дней: меню и правила диеты "Лесенка"

Пугачева взволновала поклонников внешним видом

Для ленивых: 5 способов сбросить лишний вес, не напрягаясь

Останови это немедленно: лучшие маски от выпадения волос

Сорвалась: как вывести сахар из организма, если переела сладкого

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

15 красавиц российского кино

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты всех матчей турнира

Сегодня, 00:02

В поединке за континентальный трофей сразятся Алжир и Сенегал. За третье место поспорят Нигерия и Тунис

"30 лет в запое": Ломаченко познакомил публику со своим зеленым братом Пашей

Вчера, 20:13

Украинский боксер озадачил болельщиков неожиданным видео. "Походу перебоксировал", – считают подписчики звезды

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 18:11

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 15:16

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

17-летняя украинка Дарья Снигур сотворила сенсацию и выиграла Уимблдон

13 июля, 16:42

В финале юниорского Уимблдона украинка Дарья Снигур обыграла в двух сетах американку Алексу Ноэль

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь