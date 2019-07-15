Стало известно, почему самый дорогой трансфер "Шахтера" не поехал с "МЮ" в предсезонное турне
Бразильский полузащитник вскоре присоединится к команде в Австралии
Британские СМИ раскрыли тайну, почему главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер неожиданно для всех не включил бразильца Фреда в заявку на предсезонный тур команды в Австралии и Азии. Как стало известно Manchester Evening News, бывший полузащитник донецкого "Шахтера" на прошлых выходных сыграл свадьбу и скоро присоединится к команде на сборах.
В издании считают, что Фред специально запланировал свадьбу в это период, так как рассчитывал получить приглашение в сборную Бразилии на Кубок Америки. Напомним, что Фред остался вне заявки национальной команды, а Бразилия выиграла Кубок Америки впервые за 12 лет.
Интересно, что Фред женился на Монике Салум еще в прошлом году. Тогда церемония прошла в приватной атмосфере, а сейчас, по всей видимости, экс-футболист "Шахтера" закатит торжественное празднование с друзьями и родственниками.
Фред перешел из "Шахтера" в "МЮ" за рекордную сумму для украинского футбола. Тем не менее, дебютный сезон на "Олд Траффорд" стал для него не очень удачным. В прошлом сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах (17 – в Премьер-лиге), забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Фантастический гол Фреда за "Шахтер" в Лиге чемпионов:
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