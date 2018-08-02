Стало известно с кем "Динамо" может сыграть в плей-офф Лиги чемпионов

Если киевляне пройдут "Славию", то сыграют с победителем пары "Стандард" – "Аякс"

Киевское "Динамо", если пройдет пражскую "Славию" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, в плей-офф раунде сыграет против победителя пары "Стандард" – "Аякс".

После вылета швейцарского "Базеля", который находился выше "Динамо" и "Славии" в клубном рейтинге коэффициентов УЕФА, победитель противостояния "Динамо" – "Славия" будет сеянным вместе с сильнейшим в матчах "Бенфики" и "Фенербахче".

В парах несеянных сыграют "Стандард" – "Аякс" и ПАОК – "Спартак" Москва. Поскольку УЕФА на всех этапах еврокубков разводит украинские и российские клубы, а жеребьевка плей-офф квалификации состоится до ответных матчей 3-го квалификационного раунда (6-го августа), то пара "Динамо" – "Славия" не может попасть на пару ПАОК – "Спартак".

Как итог, жеребьевка плей-офф квалификации Лиги чемпионов, которая состоится 6 августа, в "пути нечемпионов" даст единственно возможный вариант:

"Динамо" / "Славия" — "Стандард" / "Аякс"

"Бенфика" / "Фенербахче" — ПАОК / "Спартак"

Единственным не определенным нюансом перед началом жеребьевки будет то, какие из клубов свои первые матчи квалификационного плей-офф проведут дома, а какие — в гостях.

Напомним, матч между "Динамо" и "Славией" в Праге состоится 7 августа, ответная встреча – 14-го в Киеве.