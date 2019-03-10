Стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" пожертвует норвежцам за Сульшера

В качестве жеста доброй воли манкунианцы переведут на счет "Мольде" 7 млн евро

Дорогой Сульшер. Фото: AFP

Стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" пожертвует норвежцам за Сульшера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4e7/ee7/5c84e7ee7ff18.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4e7/ee7/5c84e7ee7ff18.png 2019-03-10T12:37:48+02:00 Футбол В качестве жеста доброй воли манкунианцы переведут на счет "Мольде" 7 млн евро

Английский "Манчестер Юнайтед" заплатит норвежскому "Мольде" 6 млн фунтов (это около 7 млн евро) за назначение Уле Гуннара Сульшера своим главным тренером – в случае подписания специалистом полноценного контракта с МЮ. По информации The Sun, "МЮ" отдаст эту сумму норвежцам в качестве "жеста доброй воли". Это необязательная компенсация, ведь соглашение Сульшера с "Мольде" было расторгнуто до его перехода на пост и.о. главного тренера "красных дьяволов". Официального объявления о вступлении Сульшера в должность полноправного наставника "МЮ"? ghfdlf? пока не было.

Как сообщалось ранее, Сульшер повторил рекорд лучшего тренера-новичка в Англии. Норвежский специалист, который в декабре 2018 года сменил на посту коуча "МЮ" Жозе Моуринью, повторил рекорд Премьер-лиги по количеству матчей без поражений в первом сезоне, который установил нынешний тренер "Челси" Маурицио Сарри.

А после того как "Манчестер Юнайтед" сотворил настоящую сенсацию в 1/8 финала ЛЧ, обыграв по сумме двух матчей "ПСЖ", появилось невероятное фото из раздевалки манкунианцев.

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