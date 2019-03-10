Стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" пожертвует норвежцам за Сульшера
В качестве жеста доброй воли манкунианцы переведут на счет "Мольде" 7 млн евро
Английский "Манчестер Юнайтед" заплатит норвежскому "Мольде" 6 млн фунтов (это около 7 млн евро) за назначение Уле Гуннара Сульшера своим главным тренером – в случае подписания специалистом полноценного контракта с МЮ. По информации The Sun, "МЮ" отдаст эту сумму норвежцам в качестве "жеста доброй воли". Это необязательная компенсация, ведь соглашение Сульшера с "Мольде" было расторгнуто до его перехода на пост и.о. главного тренера "красных дьяволов". Официального объявления о вступлении Сульшера в должность полноправного наставника "МЮ"? ghfdlf? пока не было.
Как сообщалось ранее, Сульшер повторил рекорд лучшего тренера-новичка в Англии. Норвежский специалист, который в декабре 2018 года сменил на посту коуча "МЮ" Жозе Моуринью, повторил рекорд Премьер-лиги по количеству матчей без поражений в первом сезоне, который установил нынешний тренер "Челси" Маурицио Сарри.
А после того как "Манчестер Юнайтед" сотворил настоящую сенсацию в 1/8 финала ЛЧ, обыграв по сумме двух матчей "ПСЖ", появилось невероятное фото из раздевалки манкунианцев.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" пожертвует норвежцам за Сульшера". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Футболист против мотоцикла: игрок, который не нужен "МЮ", выиграл забег у байка
33-летний Антонио Валенсия, с которым не захотел продлевать контракт "МанЮнайтед", показал феноменальную скорость