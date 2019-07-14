Стало известно, сколько нужно денег, чтобы за секунду купить всю "Барселону"

Отступные за весь основной состав каталонского гранда превысили 5 миллиардов евро. Самый дорогой – Гризманн

Лионель Месси стоит 700 млн евро. Фото: AFP

Стала известна сумма отступных за 11 игроков стартового состава "Барселоны". Данные обнародовал известный спортивный журналист Джанлуки Ди Марцио. Согласно собранной им информации, чтобы одним махом выкупить всю основу каталонского гранда, придется выложить свыше 5 миллиардов евро.

Сумма отступных за вратаря Марка-Андре тер Стегена составляет 180 млн, Серджи Роберто – 500 млн, Жерара Пике – 500 млн, Самюэля Умтити – 500 млн, Жорди Альбы – 500 млн, Серхио Бускетса – 500 млн, Френки де Йонга – 400 млн, Артура – 400 млн, Филиппе Коутинью – 400 млн, Лионеля Месси – 700 млн и Антуана Гризманна – 800 млн.

Отметим, что каталонцы начали резко увеличивать размер отступных за своих игроков со времени ухода бразильца Неймара в "ПСЖ". Напомним, два года назад этот переход потянул на рекордные для мирового футбола 222 млн евро.

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Напомним, что последней покупкой "Барселоны" стал Антуан Гризманн, приобретенный у "Атлетико" за 120 млн евро. Однако в "Атлетико" уверены, что каталонцы недоплатили за Гризманна. "Матрасники" требуют от "Барсы" еще 80 млн евро на том основании, что футболист якобы договорился с каталонцами до 1 июля, когда сумму отступных за него еще составляла 200 миллионов евро.

Как мы писали ранее, фанаты "Атлетико" отомстили Гризманну за переход в "Барселону". Болельщики мадридского клуба заклеили стикерами памятную табличку футболиста на стадионе, которую игроки получают за проведение более 100 матчей за команду.

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