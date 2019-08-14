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Стало известно, в какой корзине будет "Динамо" при жеребьевке группы Лиги Европы

Сегодня, 10:28

Киевляне не будут играть с грандами

Кендзера, Цыганков и Вербич

Кендзера, Цыганков и Вербич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" не смогло пройти в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв в третьем квалификационном раунде по сумме двух матчей "Брюгге". Онлайн "Динамо" – "Брюгге" был доступен в трансляции на нашем сайте. Киевляне, сыграв с бельгийцами вничью 3:3, вылетели из ЛЧ.

"Динамо" – "Брюгге": видео голов ответного матча квалификации ЛЧ

Далее "бело-синие" продолжат выступления сразу в групповом раунде Лиги Европы, а во время жеребьевки будут находиться в первой корзине посева. Вместе с киевским клубам там сейчас находятся "Севилья", "Арсенал", "Порту", "Рома", "Манчестер Юнайтед", "Бешикташ", "Базель", "Спортинг" и ЦСКА Москва.

"Александрия", которая начнет турнир с группового этапа, будет расположена в третьей или четвертой корзине. Два других украинских клуба, "Заря" и "Мариуполь", продолжают борьбу за участие в групповом этапе Лиги Европы.

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Кстати, такого у "Динамо" еще не было:Хацкевич стал автором позорного антирекорда. Впервые в своей истории киевский клуб пропускает три Лиги чемпионов кряду.

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жеребьевка Лига Европы Динамо Киев

Источник: Сегодня|Спорт

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