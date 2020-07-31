Стало известно, в какой лиге будут выступать "Карпаты" в следующем сезоне

За два сезона руководство планирует вернуть команду в Премьер-лигу

Совладелец львовских "Карпат" Олег Смалийчук рассказал, что следующем сезоне команда будет выступать во Второй лиге Украины. Ранее мы сообщали, что "Карпаты" исключены из Премьер-лиги, в остальных матчах им засчитали технические поражения. Львовский клуб дважды не явился на матчи без уважительной причины и автоматически покинули элитный дивизион.

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Команда будет базироваться во Львове. За два года "Карпаты" должны вернуться в УПЛ. Юридически клуб не принадлежит ни Коломойскому, ни Диминскому. Смалийчук хочет, чтобы президента "Карпат" выбирал Совет директоров. Свою кандидатуру нынешний совладелец "Карпат" готов подать на 5 лет. Тренером первой команды Карпат будет Роман Игната, сообщает footballhub.com.ua.

Напомним, что "Карпаты" после исключения из Премьер-лиги разорвали контракт со своим тренером. Во львовском клубе поблагодарили специалиста за "стремление поднять команду со дна".

Ранее мэр Львова Садовый сделал совладельцам "Карпат" предложение. Мэр Львова допускает, что решение о снятии "Карпат" из высшего дивизиона украинского футбола еще можно пересмотреть.

Смотрите, как "Карпаты" разошлись ничьей со "Львовом" в одном из последних матчей в УПЛ:

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