Стало известно, за что арбитр удалил Месси в матче за третье место на Кубке Америки
СМИ опубликовали рапорт главного арбитра встречи Аргентина – Чили
Стали известны причины удаления Лионеля Месси и Гари Меделя в матче за третье место Кубка Америки Аргентина – Чили (2:1). Футболисты за стычку получили прямые красные карточки на 37-й минуте встречи. Портал Infobae опубликовал рапорт арбитра встречи Марио Альберто Диаса де Вивара.
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Удаление Месси: "Использование оскорбительной, нецензурной, унижающей лексики или жестов. Столкновение с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Удар соперника плечом".
Удаление Меделя: "Использование оскорбительной, нецензурной, унижающей лексики или жестов. Столкновение с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Удар соперника в грудь и руку".
Напомним, что Лионель Месси бойкотировал награждения на Кубке Америки после матча за третье место. Футболист обвинил организаторов турнира в коррупции, а также раскритиковал работу судей. "Футбол разрушен. Коррупция и судьи не позволили нам выйти в финал. Нужно говорить правду", – заявил аргентинец.
Ранее мы писали о скандале на Кубке Америки: рефери отказывался смотреть повторы, чтобы не назначить пенальти в ворота Бразилии. Аргентина запросила запись переговоров арбитра с видеоассистентом в полуфинале Кубка Америки.
Напомним, что Лионель Месси рассмешил невероятным промахом на Кубке Америки. Звезда сборной Аргентины запустил мяч в небеса с выгодной позиции и сам после этого рассмеялся.
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