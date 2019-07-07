Стало известно, за что арбитр удалил Месси в матче за третье место на Кубке Америки

СМИ опубликовали рапорт главного арбитра встречи Аргентина – Чили

Фото: AFP

Стали известны причины удаления Лионеля Месси и Гари Меделя в матче за третье место Кубка Америки Аргентина – Чили (2:1). Футболисты за стычку получили прямые красные карточки на 37-й минуте встречи. Портал Infobae опубликовал рапорт арбитра встречи Марио Альберто Диаса де Вивара.

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Удаление Месси: "Использование оскорбительной, нецензурной, унижающей лексики или жестов. Столкновение с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Удар соперника плечом".

Удаление Меделя: "Использование оскорбительной, нецензурной, унижающей лексики или жестов. Столкновение с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Удар соперника в грудь и руку".

Напомним, что Лионель Месси бойкотировал награждения на Кубке Америки после матча за третье место. Футболист обвинил организаторов турнира в коррупции, а также раскритиковал работу судей. "Футбол разрушен. Коррупция и судьи не позволили нам выйти в финал. Нужно говорить правду", – заявил аргентинец.

Ранее мы писали о скандале на Кубке Америки: рефери отказывался смотреть повторы, чтобы не назначить пенальти в ворота Бразилии. Аргентина запросила запись переговоров арбитра с видеоассистентом в полуфинале Кубка Америки.

Напомним, что Лионель Месси рассмешил невероятным промахом на Кубке Америки. Звезда сборной Аргентины запустил мяч в небеса с выгодной позиции и сам после этого рассмеялся.

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